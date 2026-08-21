涉損壞鄰居閉路電視及向冷氣機槽扔糞便　59歲婦判囚1個月緩刑2年

一名婦人涉嫌損壞樓下住戶的閉路電視鏡頭及向冷氣機槽淋潑糞便，審訊後被裁定拋擲糞便到私人財產及刑事損壞兩罪成，案件今日(21日)於東區裁判法院被判監禁1個月，緩刑2年，另須賠償逾2,900元。

被告孫兆芳(59歲)，早前被裁定一項刑事損壞罪及一項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置在私人財產」罪名成立。辯方求情指，感化官報告不建議社會服務令和感化令，身體狀況亦未能支撐社服的勞動工作，而她不滿意裁決結果，無深刻悔意，故不適合感化。辯方力陳被告過往品格良好，本案源自鄰里糾紛，被告在審訊期間已承受巨大壓力，望法庭考慮判處緩刑。