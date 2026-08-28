美國東北部優質海產 即將亮相RBHK香港餐飲展

一年一度的餐飲界盛事，備受餐飲業界歡迎的大型交流平臺，香港餐飲展（RBHK），將於2026年9月1至3日在灣仔香港會議中心舉行，歡迎餐飲業界人士參與，交流及尋覓合適的食材、飲品及廚具等。
海鮮一直是備受港人喜愛的重要美味，來自美國東北部於大西洋孕育的美食，包括美國龍蝦、響螺及帶子等明星產品，將於香港餐飲展RBHK的展位5G-E14展位亮相，期望與香港餐飲業界交流合作，讓廣大市民都可以享受這些美食。
來自美國東北部的龍蝦向來以肉質緊實飽滿，鮮甜味美和品質卓越而聞名於世，無論是清蒸、白灼、刺身、烤焗、鹽燒等，都可以呈現鮮美的口味和豐富的層次，無論是高端餐飲或是零售市場，都是備受歡迎的優質食材。為確保龍蝦的品質，於捕獲龍蝦後會經嚴格處理和專業包裝，以保持包裝箱內的濕度與低溫，配合專屬快速檢疫和清關，保證龍蝦抵港後仍新鮮生猛。
富有彈性，極為有口感的美國大西洋響螺，以個頭大，肉質緊實飽滿，且鮮味濃郁見稱，常用于高端冷盤或海鮮拼盤，因其肉嫰而不膩、彈而不韌備受食客喜愛。此外，響螺不僅適合炒制，亦適合用於煲湯或燉湯，味道亦是鮮甜香濃。
源自美國東北部的帶子，粒粒圓潤飽滿，肉質呈半透明象牙白且富彈性，解涷後可切片或作刺身食用，帶子肉鮮甜嫰滑，有天然海水味，入口即化。亦常用作香煎、烤焗或蒸煮，烹煮後的帶子肉，質地緊實不縮水，讓人欲罷不能。
美國東北部的漁業擁有成熟捕撈體系及完善產業鏈，而且堅持可持續發展理念，通過嚴格的管理措施，堅守配額、尺寸和繁殖季等限制，確保當地海洋生態與漁業發展的長期平衡，加上當地常年低溫、鹽度穩定，以及生態純淨，為海鮮的生長提供理想的條件。
此外，美國東北部海鮮能確保品質，亦有整他們從捕撈、運輸、加工到出口都嚴格遵循高標準食品安全體系及可追溯制度，以保海產的優質、安全和可靠。加上配合成熟的出口體系和完善冷鏈物流，讓當地的優質海產能全年穩定供應到世界各地，滿足高端餐飲集團、進口商及零售市場的需要，讓本港的食客，可以隨時品嘗來自跨越半個地球另一端的美食。