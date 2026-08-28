美國東北部優質海產 即將亮相RBHK香港餐飲展

一年一度的餐飲界盛事，備受餐飲業界歡迎的大型交流平臺，香港餐飲展（RBHK），將於2026年9月1至3日在灣仔香港會議中心舉行，歡迎餐飲業界人士參與，交流及尋覓合適的食材、飲品及廚具等。

海鮮一直是備受港人喜愛的重要美味，來自美國東北部於大西洋孕育的美食，包括美國龍蝦、響螺及帶子等明星產品，將於香港餐飲展RBHK的展位5G-E14展位亮相，期望與香港餐飲業界交流合作，讓廣大市民都可以享受這些美食。

來自美國東北部的龍蝦向來以肉質緊實飽滿，鮮甜味美和品質卓越而聞名於世，無論是清蒸、白灼、刺身、烤焗、鹽燒等，都可以呈現鮮美的口味和豐富的層次，無論是高端餐飲或是零售市場，都是備受歡迎的優質食材。為確保龍蝦的品質，於捕獲龍蝦後會經嚴格處理和專業包裝，以保持包裝箱內的濕度與低溫，配合專屬快速檢疫和清關，保證龍蝦抵港後仍新鮮生猛。