旅發局「新鴻基地產香港單車節」6500名額開放報名 邀車友挑戰「五隧三橋」全新56公里路線 UCI國際公路賽回歸 百位國際級頂尖車手競逐冠軍寶座

各位單車友注意，一年一度的單車界盛事，由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「新鴻基地產香港單車節」現正接受報名，今年的單車節將於10月11日（星期日）舉行，除繼續推動「運動行善」精神外，亦加入多項新元素，邀請全民投入參與，一同享受踩單車的樂趣。 今年的非競賽項目設56公里及32公里兩大組別，56公里組（前身為50公里組）首次推出全新「五隧三橋」路線，讓參加者可踩入全新路段-中九龍繞道。至於32公里組則繼續讓車友穿梭「二隧二橋」路段，兩組別合共開放6,500個名額。備受矚目的「國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽」亦會於單車節強勢回歸，並將以全新路線登場。單車節更新增設「世界大學盃」，邀請多位本港、內地及海外的「世界百強」大學生車手參與。此外，於西九文化區更會舉辦「單車嘉年華」，讓全民享受這項年度體育盛事。

國際級賽事強勢回歸 投入嘉年華精彩節目 旅發局主席林建岳博士於活動發布會上指，今年的「國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽」將有17隊來自11個國家和地區，合共100位世界頂尖車手同場較量，他們將於100公里的賽道上競逐冠軍寶座，並可欣賞沿途香港多個地標和美景。而「世界大學盃」則邀請了世界百強的大學車手參加。加上全新的56公里路段和32公里組，希望大家可踴躍參加。他亦提到於西九文化區舉行的單車嘉年華亦有新亮點，包括首次移師西九文化區舉行的「高飛家庭單車樂」及「總裁慈善及名人單車遊」，同場亦有單車運動產品銷售和多項精彩節目，希望單車迷和大家一齊報名參加。

連續 8 年冠名贊助 誠邀全民投入參與 新鴻基地產發展有限公司執行董事郭基輝先生亦指，很榮幸新鴻基第八年冠名贊助舉行單車節，今年活動有不少亮點，除了有56公里和32公里非競賽組別，全部都以西九文化區為起點及終點，當中，「56公里組」首次踩入中九龍繞道，挑戰「五隧三橋」。加上強勢回歸的UCI 1.1級公路賽，100位國際級車手會進行100公里競賽，更將走入城市，相信賽事會十分精彩。他亦希望大家與家人一同投入西九的單車嘉年華、CEO名人賽和家庭單車樂等活動。此外，於西沙的Go Park則有開放給公眾的免費單車徑，並將與單車聯會合作於Go Park舉辦公路單車賽，大家如想為單車節做準備，歡迎去Go Park安全練車。

橫跨多區挑戰五隧三橋 欣賞沿途美景 香港旅遊發展局節目及旅遊產品拓展總經理楊浩章先生亦預告了今年單車節的精彩亮點。其中強勢回歸的UCI 1.1級公路賽，將有6隊世界級職業單車隊、6隊職業單車隊、4隊洲際單車隊，香港亦有單車代表隊參賽，賽道會橫跨油尖旺、深水埗、九龍城及葵青4區，包括長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋和新增的中九龍繞道。 前香港單車隊代表梁志賢先生則表示十分期待將於香港舉行的世界級公路單車賽，頂級職業選手於香港施展渾身解數，觀眾可感受他們的速度和熾熱的氣氛，以及可留意車手及車隊的戰術部署。而對於車手，最吸引是可欣賞沿途維港、大橋和城市的不同景色。而大眾今年可以挑戰56公里的「五隧三橋」，路線途徑長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，其中連接油麻地及啟德的中九龍繞道，更是首度開放予單車行走，回程入隧道前更可遠眺啟德體育園 ，欣賞地標風光。

他提醒參加者於隧道內因風阻會降低，車速會有所提升，車迷要注意安全。就算未能親身參加單車項目，亦可於當天到西九文化區參與單車嘉年華，到時將有融合音樂及運動元素的舞台表演，現場亦設有各式餐飲、運動裝備展銷、新興運動體驗、遊戲及手作體驗區、打卡位等，絕對不容錯過。

逐步加強訓練 提早適應騎行更順利 作為前港隊代表，梁志賢亦分享了他的心得，由於距離單車節只餘約2個月時間，建議參加挑戰的單車迷，每星期最少有1至2次的訓練，頭2星期由每次練約1小時，逐步增加至最後3星期的每次練2至2.5小時，並且分階段鍛練速度與體能，由初時的循環5分鐘高速，然後放慢5分鐘休息，逐步調整至衝刺20分鐘，再放慢10分鐘休息，每次訓練可循環3至4組，讓體能及早適應迎接當日的挑戰項目。此外，由於當天56公里組需在凌晨5時15分出發，32公里組亦會於6時45分出發，故參加者亦要作出適當調節，以確保當日有足夠休息和精神應對活動。而在飲食上也要相應調整，提早食早餐及如廁，可減少到時肚痛的機會。他亦提醒參加者可帶備輕便風褸或雨衣，就算早上氣溫驟降亦可保暖，同時方便收納。

他建議車友可帶備兩個水壺，其中一個裝水，另一個則裝運動飲品。同時，亦可預備一些能量棒，先分段以錫紙/保鮮膜等包好，以便隨時補充水份和能量。另外，由於剛出發和接近終點時，都有1-2公里路段會比較窄，大家無需急於爭位，以免釀成意外。大家亦要注意當踩至汀九橋、青馬橋等橋面，由於風速可高達時速30公里或以上，各位車手一定要雙手抓緊車把免生意外。在進出隧道時，則要小心光線突然改變導致短暫性失明引致意外，他建議車友可減慢車速不要爬頭，直至視力恢復正常後才加速。

如遇到緊急事故切忌立即剎停或回頭，應慢慢減速靠旁邊的應急車道停車，然後再向沿途的巡邏員或急救站求助，他強調活動並非比賽，大家在享受騎行的樂趣和欣賞城市景觀的同時，最重要注意安全。 2026新鴻基地產香港單車節 日期：2026年10月11日

地點：西九文化區 時間 項目 凌晨5:15至上午8:15 56公里組 清晨6:45至上午8:30 32公里組 上午9:45至中午12:15 國際單車聯盟1.1級公路賽 上午11:00至11:25 總裁慈善及名人單車遊 下午2:00至5:00 高飛家庭單車樂 清晨6:30至下午6:00 單車節嘉年華（於西九文化區）