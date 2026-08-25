機場黃金劫案｜被通緝21歲男子 大老山隧道撞車後落網控6罪(更新)

警方調查發現該輛駛往九龍的私家車內藏有66克懷疑可卡因、五粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈及毒品吸食工具，檢獲的毒品總市值共約7萬元。經調查後以「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「不小心駕駛」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕該名21歲陳姓男司機，他同時亦被發現為一名通緝人士，腳部受傷拒絕送院治理，現正扣留調查。案件交由黃大仙警區重案組跟進。該輛往沙田方向行駛私家車車上，54歲黎姓男司機及37歲余姓男乘客頭、腰及頸受傷，送往沙田威爾斯親王醫院治理。

大老山隧道發生交通意外。今日(25日)凌晨3時許，大老山隧道正實施單管雙程行車，一輛私家車往沙田方向行駛，於管道內迎面與另一輛往九龍方向私家車發生碰撞。受事故影響，隧道管道內車流一度擠塞。

暫控6宗罪周三提堂

警方經調查後相信該名21歲無牌駕駛司機，為6月機場停車場金條劫案疑犯之一。他將被暫控6宗罪，包括一項「串謀行劫」罪、一項「販運危險藥物」罪、一項「未獲授權而取用運輸工具」罪、一項「無牌駕駛」罪、一項「駕駛時沒有第三者保險」罪及一項「不小心駕駛」罪，案件將於周三（8月26日）上午於九龍城裁判法院提堂。

機場停車場金條劫案發生在6月18日凌晨，一名36歲男子在外地返港，於機場三號停車場被劫匪以刀襲擊，其裝載值約700萬元金條的背囊被搶走，事後劫匪乘坐接應車輛逃去。警方經調查後懷疑案件屬內鬼所為，及後與內地合作將策劃者、劫匪及協助罪犯者等多人拘捕。連同最新被捕的21歲男子，目前案件累計18名男女被捕。