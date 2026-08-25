屯門青山公路再爆水管　4屋苑今晚11時後停水維修 (有片)

水務署表示，接獲報告指屯門青山公路近屯利街有食水供水管滲漏，安排今晚11時用水高峰期後停水以進行維修，並正安排臨時食水供應及設置包括2架水車及超過30個水箱於受影響屋苑附近，以便有需要的居民取水。即使在停水期間，大部分用戶家中水龍頭的食水供應仍可應付需要，預期晚間時段用戶對臨時食水的需求不大。署方又說，除非遇上特別的工程困難，如惡劣天氣影響等，爭取明日中午12時前完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。從網上影片可見，上址地面不斷有黃泥水湧出，發文者指同一位置又再爆水管，並謂「可能今日遲啲又要停水」。