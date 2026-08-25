猜猜我是誰｜牛池灣兩長者接「親友」來電失8萬元　36歲馬拉男落網

警方於上周二(18日)接獲一名89歲女子及一名67男子報案，指自己早前收到陌生來電，對方自稱為他們的親人，表示自己因急事及牽涉刑事案件需要保釋金，要求兩名事主分別提供3萬及5萬元現金。兩名事主深信不疑，根據對方指示於同日約4時，分別在牛池灣安定道及永定道將相關現金交予一名男子，該名男子曾向事主訛稱為親人的朋友，並在收取款項後離去。事後，兩名事主致電親人確認平安無事，發覺受騙並報案求助。 以「高報酬、低風險」等藉口利誘犯案

經過黃大仙警區人員深入調查及分析，以及翻查大量閉路電視片段，迅速鎖定一名男子為涉案疑犯，並於昨日(24日)以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名36歲男子，他現正被扣留調查，將會被落案起訴。據悉，被捕人為馬來西亞籍，聲稱來港旅遊，期間被不法分子以「高報酬、低風險」等藉口利誘犯案。警方會繼續調查該名男子是否涉及其他同類型案件，不排除會有更多人被捕。

警方表示，「猜猜我是誰」是騙徒慣常使用的詐騙手法之一，騙徒會利用陌生電話號碼冒認親人，並虛構各種緊急情況，例如訛稱自己被執法部門拘捕，需要支付保釋金，或突然入院需要進行手術等，要求受害人與其「朋友」見面，並將金錢交予該「朋友」代為轉交。為促使受害人即時配合，騙徒往往會採用急速緊張的語氣，或通話途中突然掛線，藉此營造迫切氣氛和恐懼壓迫感。