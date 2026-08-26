六大企業攜手中標首個「片區開發」試點項目 以創新科技驅動產業升級 助力北都高質量發展

由中國海外發展有限公司、招商局置地有限公司、華潤置地（海外）有限公司、中國旅遊集團投資運營有限公司、京東集團股份有限公司、信和置業有限公司等六家大型行業龍頭企業組成的洪水橋新發展有限公司，成功投得香港北部都會區（洪水橋／厦村新發展區）首個「片區開發」試點項目。項目總投資額約168億港元，將提供現代物流產業設施、住宅及社區商業配套，預計提供約3,000個住宅單位，以及逾6,000個就業職位，貫徹北部都會區職住平衡的規劃理念。

聯營公司表示，將在洪水橋項目引入多項香港首次應用的技術與服務，包括作為產業營運方的京東物流，未來數年內將逐步投入京東自主研發的「狼族」機器人系列技術設備和能力，例如貨到人系統、自動分播牆、無人車等系統，打造香港現代化物流園區，強化粵港澳三地的跨境通路。

另外，項目將融入ESG理念，物流設施鋪設太陽能光伏板及雨水回收系統，並制定可持續設計的快遞包裝、減量與回收方案。同時優先聘用本地居民，每年為逾3,000名學生提供STEM教育導賞。聯營公司採取多元化組合，優勢互補策略，預計現代物流產業大樓在55個月內投入營運，而且分三階段實施產業營運，包括短期聚焦優化現有倉庫運作及建設；中期完善一體化送裝服務；長遠力求實現項目全自動化運作。