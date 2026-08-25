中醫醫院服務擴展　12月中推出24小時住院服務

香港中醫醫院今日公布服務擴展計劃，包括12月11日起開展24小時住院服務，以及年底前加推10個專病項目，自願醫保計劃亦將由明年起涵蓋香港中醫醫院的住院服務。

開展24小時住院服務

醫院將由12月11日起分階段開展24小時住院服務，涵蓋政府資助及市場導向服務，首階段設有93張住院病床、20張臨床試驗及研究中心病床和2張加護病床。預計至2030年年底，醫院將提供共400張病床。

收費安排

24小時住院服務會採用「套餐式收費」、「簡易分項收費」及「組合式收費」模式，提升收費透明度，務求令市民更容易掌握住院開支預算，從而鼓勵他們按實際需要選擇服務，善用資源。其中，在市場導向服務方面，24小時及日間住院服務將推出「專病項目套餐收費」，供市民選擇。醫院亦設有醫療費用減免機制，確保有經濟困難的市民亦可使用醫院服務。