中醫醫院服務擴展　12月中推出24小時住院服務

香港中醫醫院今日公布服務擴展計劃，包括12月11日起開展24小時住院服務，以及年底前加推10個專病項目，自願醫保計劃亦將由明年起涵蓋香港中醫醫院的住院服務。
開展24小時住院服務
醫院將由12月11日起分階段開展24小時住院服務，涵蓋政府資助及市場導向服務，首階段設有93張住院病床、20張臨床試驗及研究中心病床和2張加護病床。預計至2030年年底，醫院將提供共400張病床。
收費安排
24小時住院服務會採用「套餐式收費」、「簡易分項收費」及「組合式收費」模式，提升收費透明度，務求令市民更容易掌握住院開支預算，從而鼓勵他們按實際需要選擇服務，善用資源。其中，在市場導向服務方面，24小時及日間住院服務將推出「專病項目套餐收費」，供市民選擇。醫院亦設有醫療費用減免機制，確保有經濟困難的市民亦可使用醫院服務。
此外，醫院會按計劃逐步擴展門診及日間住院服務，預計醫院全年整體門診服務量將由開院首年的14萬人次增加至翌年超過26萬人次，而日間住院服務亦將由25張病床增加至35張病床。同時，醫院會擴展放射診斷服務（包括電腦掃描造影、磁力共振及超聲波）和病理化驗服務。
擴展專病項目
醫院致力秉持「分科做專、專病做強」的原則，開院首年全面開展中醫6大分科及12個專病項目。繼7月推出「中風後治療專病項目」及「下腰痛治療專病項目」後，醫院將於9月及11月加推另外10個專病項目。
9月推出
功能性胃腸病
亞健康調理
面癱治療
更年期綜合症
皮膚濕疹病
11月推出
腫瘤協同治療
季節性流感
前列腺綜合症
柏金遜病
小兒發育遲緩
醫務衞生局局長盧寵茂指，中醫醫院作為本地中醫藥旗艦機構，自去年啓用以來，已在醫療服務、教學及培訓、科研、多方協作和創造健康價值等多方面取得良好進展，市民普遍對醫院的環境和專業服務給予正面評價。醫院投入服務僅8個多月，已4度增加政府資助門診服務名額，以回應市民的殷切需求。醫院12月中起開展24小時住院服務，進一步帶領香港中醫藥服務由基層醫療邁進第二及第三層醫療服務，標誌着中醫藥發展的重大突破。