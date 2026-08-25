啟德商場雪糕店外座位變「長者關愛座」 網民熱議：影響消費 VS 公共空間有權坐

有網民指位於啟德區內商場一間高級連鎖雪糕店外的座位，被多名長者長時間佔用避暑，宛如「老友記關愛座」，導致光顧該店的食客無位可坐。事件引發網民熱議。(Facebook群組「啟德生活圈+業主情報站」)

近日有網民在社交平台發帖文，指位於啟德區內商場一間高級連鎖雪糕店外的座位，被多名長者長時間佔用避暑，宛如「老友記關愛座」，導致光顧該店的食客無位可坐。事件引發網民熱議。

有網民近日於Facebook群組「啟德生活圈+業主情報站」拍攝照片，指位於啟德雙子匯「三道」的一間高級雪糕品牌「Venchi」門外，擺放了三張圓形桌子以及十多個座位，被長者長期佔用休息、玩手機或互相聊天，惟未見有人正享用該雪糕店的產品。發文者在帖文中形容，店外的座位被這班長者長期佔據。

事件隨即引發網民熱議，有人批評此舉「趕客」，令有意光顧人士未能使用設施而放棄，「咁樣樣好難幫襯，冇位坐」，亦有人指此現象已是常態，「長期都係咁，食雪糕嗰啲反而冇位坐」、「我見到咁都唔會買雪糕同佢地一齊逼啦，真係影響購物意欲」、「又真係過份咗，唔係食嘢又坐晒喺度，其實真係好影響」、「果日去完柯南展，諗住附近行下，一入去見到即刻調頭走」、「的確有影響我購物意慾」、「周圍都係呢啲人，根本避無可避」、「人口老化，情況只會越黎越普及」、「根本這些位是畀無幫襯的人坐」。更有人提倡店舖及商場出招應對，「買雪糕先派椅，食完歸還」、「搞立食破解」。惟有一派網民則指需先釐清空間權限，「首先你要確認啲位係 Venchi 定係商場公共空間先」、「如果係公共空間，任何人都可以坐」、「呢啲座位法律上係大家都可以坐」、「知唔知點解唔圍起佢？因為呢個範圍係公眾空間，唔屬於商店範圍，阿公阿婆心水清知道可以坐」。