申訴專員｜網上申請公眾骨灰龕位可獲「自動批核」　促食環署加強宣傳

過去數年，本港超過九成遺體處理以火葬方式進行。自2019年起，食環署以可續期方式編配公眾骨灰龕位，每年進行一次綜合編配；至於曾咀靈灰安置所，則自2020年落成起試行每月編配。申訴專員注意到，若市民未能配合年度申請時間表申請非曾咀靈灰安置所的龕位，或需等候接近一年才可提交申請，遂於去年對食環署展開查訊，並建議將年度編配縮短至每月一次，或至少每季一次。食環署經詳細考慮公署的建議後，由本月起將可供編配的龕位劃一進行每月編配。

調查又發現，若符合特定條件並透過食環署網上平台或表格申請公眾骨灰龕位，系統一般可在一日內「自動批核」申請；相比之下，以紙本或電郵遞交申請，平均需時約50日處理。公署相信符合特定條件的申請人理應為數不少，但他們或不知道，若經網上申請可獲「自動批核」，以及可於網上平台使用「2合1」火葬及骨灰處理綜合申請服務。公署認為食環署應加強向公眾及殯儀業界宣傳，同時檢視及研究進一步簡化仍需人手輸入及核實資料的行政程序，以提升審批效率。

此外，食環署早前因應公署於辦理先人過世手續相關的公共服務的主動調查行動報告，推出的「身後事安排」專題網站，以簡單易明的路線圖方式，匯集不同部門有關家屬處理離世親友的身後事流程的重要資訊。然而，食環署的網站及上述專題網站均同時載有公眾骨灰龕位的相關資訊，部分資料有重疊，不過內容和字眼卻不盡相同；食環署網站提供的資訊相對較多，但分布較為散亂。就此，食環署應考慮依據原先設計兩個網站的目標，理順及整合兩者的內容，令所發布資料更為統一易明。

持續深化協作籌建一站式電子服務平台

陳積志表示，在數字政策辦公室協調下，食環署現正與衞生署、入境處及醫管局籌建一站式電子服務平台，涵蓋死亡登記、申請火化許可證及相關服務。公署認為，這是跨部門協作的良好示範，表示高度讚賞。公署相信，平台的一站式功能結合「身後事安排」專題網站的資訊，可產生相輔相成的效果，促請相關部門持續深化協作，全速推展項目。

長遠而言，食環署除積極推展位於大嶼山、葵涌及粉嶺的新公眾骨灰安置所項目外，亦透過提供海上撒骨灰免費渡輪服務及紀念花園等，推動綠色殯葬。近年以綠色殯葬處理的遺體所佔比率穩步上升。公署肯定食環署的努力，並勉勵食環署繼續優化公共殯葬服務及配套，善用公共資源，為市民提供高效、優質及可持續的服務。公署注意到國家「十五五」規劃提及提升社會關愛服務，包括建立健全基本殯葬服務制度。殯葬服務是關係千家萬戶的民生問題，優化殯葬服務、實現逝有所安，是配合國家「十五五」規劃的重要舉措。