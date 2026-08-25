3外傭擅用僱主資料借貸違私隱條例 遭發警告信兼解僱

私隱專員公署今日（25日）公布，3宗外傭擅自使用僱主個人資料借貸的個案，涉及僱主姓名、住址及電話號碼等，其中一人曾向多達4間財務機構提交相關貸款申請。私隱專員公署認為，該3名外傭違反私隱條例，已發出警告信，涉事外傭其後亦被解僱。公署建議僱主應清楚告知外傭，有關個人資料只供處理僱傭事務相關用途。 個人資料私隱專員公署於今年上半年，接獲21宗有關外傭不當使用僱主個人資料的查詢及投訴，按較去年同期上升。公署接獲其中3宗投訴，指僱主個人資料遭外傭擅自使用作借貸用途。其中一宗，外傭曾向位於菲律賓的財務機構申請借貸，擅自提供僱主的電話號碼和住址，以證明她於香港受聘，直至僱主接獲不明訊息才揭發事件，財務機構更警告，若外傭未能在限期前還款，便會派員上門追討。

另外兩宗同樣涉及外傭提供僱主的個人資料貸款。其中一名外傭曾向4間財務機構申請貸款，其後因該名外傭拖欠還款，財務機構於同一日4次聯絡投訴人，提醒外傭償還欠款。投訴人查問後，外傭承認曾申請貸款，並向多間財務機構提供僱主電話號碼及住址等資料。 鍾麗玲：已向涉事 3 名外傭發出警告信 個人資料私隱專員鍾麗玲表示，3宗個案涉及僱主一般性資料，如電話、住址等，並無涉及身份證號碼等敏感資料，經考慮個別案件具體情況及資料後，認為涉事3名外傭違反私隱條例，已發出警告信。3人被解僱後已離開香港，財務公司亦再無聯絡僱主。

政府加強放債人規管 助改善濫用僱主個人資料 被問到僅發警告信是否具阻嚇力，鍾麗玲回應指，外傭已將資料給予財務公司，即使發出執行通知，亦無法令事件還原至未曾發生的情況，故相信有關處理已具阻嚇作用，公署亦印製不同語言的小冊子，提醒外傭遵守法例。此外，政府於本月1日起，加強規管持牌放債人，包括禁止放債人要求借款人提供貸款諮詢人，她相信隨着相關政策實施，有助改善濫用僱主個人資料情況，預計未來有關查詢及投訴數字會減少。

鍾麗玲亦建議僱主，應清楚告知外傭，有關個人資料只供處理僱傭事務相關的用途；簽署任何文件時，應了解簽署原因及仔細審閱內容，以保障個人資料私隱及自身權益。她提醒外傭，不應為取得貸款而向財務機構提供僱主的資料；若要使用僱主的個人資料時，須事先取得僱主同意。