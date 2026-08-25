荃灣現狗咬狗事件　遭3隻無牽繩狗隻咬傷頭部(更新)

有狗主指愛犬在荃灣引水道，遭3隻無牽繩的中大型犬隻咬傷頭部（荃威花園業主及住戶交流區FB圖片）

本港再出現狗咬狗事件，有狗主指愛犬昨早(8月25日)在荃灣引水道，遭3隻無牽繩的中大型犬隻咬傷頭部。警方指接獲事主報案，已轉交漁護署跟進。

狗主在社交平台Facebook分享事件，指家人昨早9時半在大欖涌引水道，近荃威花園P座樓梯位置放狗。其家人有為犬隻牽狗帶，遇見一名女士帶同4隻無牽繩的狗隻，分別為3隻黑色中大型犬，及1隻棕色小型犬。

指對方 匆忙逃離現場

狗主稱3隻黑色中大型犬突然衝前攻擊其犬隻，導致其犬隻頭部多處受傷。事主稱對方在事發後拒絕留下聯絡電話，並帶同所有狗隻匆忙逃離現場，拒絕配合報案及後續處理。狗主又稱據了解，該名女士已非第一次在附近未有妥善管理狗隻，她會帶同所有證據及獸醫報告到警署報案。