六旬的士司機濫收車資 警揭發後加速逃逸 認3罪囚8周

64歲的士司機被指於4月29日對喬裝成旅客的便衣警員濫收車資，警員表明身份後，司機突然加速駛離，翌日自首，被起訴 3 罪。(資料圖片／林俊源攝)

64歲的士司機被指於4月29日對喬裝成旅客的便衣警員濫收車資，警員表明身份後，司機突然加速駛離，翌日自首，被起訴 3 罪。控方周二（25日）把危險駕駛控罪修訂為不小心駕駛罪，被告承認不小心駕駛、濫收車資及沒有撥動計程錶共三罪，判囚8周及罰款3,000元。主任裁判官張志偉指，被告駕車逃跑有機會傷及途人，幸案中沒人受傷，認為案中兩罪適宜判監，但因認罪和自首可酌情減刑。 被告陳偉基原被告各一項「沒有撥動的士計程錶指示器」、「收取超過訂明收費率的的士租用費」和危險駕駛罪。當中危駕罪在周二答辯時，修訂至不小心駕駛罪。

控罪指被告於4⽉29⽇在跑⾺地⿈泥涌道（西⾏）1A號外身為⾞輛登記號碼UH4684的⼠的司機，無合理辯解⽽在該的⼠被租用時，沒有迅即將的⼠計程錶指⽰器撥到開始記錄位置；以及無合理辯解而收取超過《道路交通（公共服務車輛）規例》附表5所指明的適當收費率的的士租用費。另一修訂控罪則指，被告於同日在尖沙咀麼地道70號海景嘉福洲際酒店上落客區，在道路上不小心駕駛⾞輛登記號碼UH4684的的⼠。 官指慶幸案中沒人受傷 適宜判監 案情指，案發當天為內地勞動節黃金周的假期，警方展開打擊的士違規行為的行動。當晚11時，便衣警員喬裝成乘客，在黃泥涌道截停被告駕駛的的士，以普通話表示「尖沙咀海景嘉福洲際酒店，去不去？」。被告遂以普通話回覆車資為280港元，隨後開車時沒有啟動的⼠計程錶指⽰器。

抵達後，警員支付300元，獲找贖20元。其後另一便衣警上前表明身分，要求被告停車。但被告開車加速逃去，對有關警員構成危險，及令途人需站後以防撞倒。被告翌日自首，承認是涉事司機但無就其他事情作解釋。 控方指，被告有32項定罪紀錄，當中有10項與今次兩項的士控罪類同，最近一次為2025年1月定罪。至於交通定罪紀錄有7次，不小心駕駛有2次。辯方指，最大的求情理由是被告事後自首，「盡顯悔意」，並提到被告先前已就本案還押30天，的士總會已決定不再向被告發牌，被告也因身體和年齡狀況不考慮再考的士牌，故不會再有重犯機會。

案件編號：ESCC900030/2026