愛滋病｜上半年錄171宗HIV及28宗AIDS個案　中心籲曾進行性行為市民檢測

衞生防護中心公布，本港今年上半年接獲171宗感染愛滋病病毒（HIV）和28宗愛滋病（AIDS）新增個案。中心發現，近年「晚發現」感染人士的比例持續維持在約5成高水平，當中接近8成從未接受愛滋病病毒檢測，呼籲所有曾進行性行為的市民，不論年紀和性取向，最少進行一次愛滋病病毒抗體測試，並恆常及正確使用安全套，減低感染愛滋病病毒及其他透過性接觸傳播疾病的風險。

近8成晚發現感染者從未接受檢測 今年上半年新增感染個案涉及143男28女，介乎19至80歲，當中7成為年齡20至49歲組別，近3成為50歲或以上人士。有呈報感染途徑的個案中，140人即99%透過性接觸受感染，當中94人透過同性或雙性性接觸受感染；其餘46人透過異性性接觸受感染。 公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君說，發現一般風險人士的「晚發現」感染比例約6至7成，大部分為透過異性性接觸受感染；較高風險人群，如男男性接觸者和性工作者等更高，感染比例達4至5成。中心相信部分人士誤以為自身感染愛滋病病毒的風險屬低，因而未有及時進行檢測和治療。

「晚發現」指感染人士於確診愛滋病病毒感染時，其CD4淋巴細胞處於非常低的水平，或已發病為愛滋病患者，代表感染人士未能在感染病毒初期及早發現並開始接受治療。「晚發現」會增加機會性感染、患上癌症及死亡的風險，亦會增加愛滋病病毒在社區傳播的風險。 市民可在在HIV測試服務網站或致電愛滋熱線預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試，或於HIV測試服務網站預訂愛滋病病毒自我檢測套裝，有口腔液或血液檢測套裝兩款可供選擇，到自行選擇的提取點領取。

黃駿君強調，愛滋病病毒感染是一種可以控制的慢性疾病。若確診感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療，抑制病毒及改善健康狀況。及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病成為愛滋病患者及預防其他併發症，大幅改善存活率。感染人士接受治療後，如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，亦不會透過性接觸傳播愛滋病病毒——即「測不到＝傳不到」。