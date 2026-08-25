樂悠節｜8.28起樂悠咭消費滿$100回贈$8 　孫玉菡：研合併樂悠咭長者咭

八達通卡公司宣布，本周五(28日)起一連兩星期舉辦第三屆「828 樂悠節」，向樂悠咭持有人提供合共828萬元現金回贈，超過130個商戶、覆蓋全港7,200多個零售點，推出180多項專屬優惠。勞工及福利局局長孫玉菡表示，正探討將「長者咭」和「樂悠咭」合併為一，讓長者只需以「樂悠咭」即可享用兩者優惠，毋須帶兩張咭外出，做到「一咭通行」、優惠不變，相信安排得到商戶支持。
孫玉菡在活動啟動禮致辭時提及，香港已步入銀齡社會，現時有約270萬人持有樂悠咭，即平均每3名港人就有1人持有，當中大部分為65歲或以上長者，當局希望鼓勵長者善用樂悠咭及「兩元兩折」乘車優惠，享受退休生活，亦相信其他優惠有助鼓勵他們外出接觸社會，推動本地消費。
每張樂悠咭最高可獲回贈800元
八達通卡公司表示，現時樂悠咭持有人人數已達266萬，反映本港銀髮人口及消費潛力持續增長。今年活動參與商戶及優惠數量均創歷年新高，進一步照顧樂悠咭持有人及家人的多元生活需要。樂悠咭持有人在指定參與商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可獲8元現金回贈，每張樂悠咭最高可獲回贈800元，名額有限，派完即止。本月31日開始，可透過八達通應用程式及八達通服務站拍樂悠咭領取現金回贈。