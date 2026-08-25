聯校科學展覽閉幕 保良局朱敬文中學研智慧社區廢藥回收系統奪魁

第59屆聯校科學展覽日前完滿落幕，同日舉行的頒獎禮上公布由專業評審團於展覽期間選出的終極冠亞季軍，同時揭曉由公眾參觀後投票選出的「最受歡迎大獎」及「最佳介紹員」；其中全場總冠軍由發明出有效防範水體污染及超級細菌滋生的「棄『藥』投明 Pharm-E-Co」的保良局朱敬文中學獲得。主辦方表示，一連七日的展覽成功吸引大量訪客，親眼見證本地及海外青年的創科成果，深化了跨地域學術交流。 一連七日的聯校科學展覽以「Luminance 輝映」為主題，匯聚 22 支本地中學精英隊伍同場競技。其中首度參賽的保良局朱敬文中學憑藉智慧社區廢藥回收系統「棄『藥』投明 Pharm-E-Co」摘下全場總冠軍。該系統針對社區廢藥污染痛點，結合YOLO AI視覺演算法自動識別藥物，並透過注入活性碳及自動攪拌機制進行前期去活性，有效防範水體污染及超級細菌滋生。

校長27年前同為科展參賽者 該校校長趙文浩表，當初參賽只為讓學生學習交流，未曾奢望擊敗傳統名校奪冠，更指「我們是一所位於屋邨、服務基層學生的學校，如果我們不主動給予機會，小朋友可能就永遠失去了看世界的窗口。」因此，只要學生有想法、肯去試，學校就會提供無限資源與支持。趙文浩又透露自己正是27 年前(第32屆)聯校科展的參展學生，昔日站在展位前介紹發明的學子，今日成為帶領基層學生走向高峰的掌舵人，令他大有感觸。

聖若瑟書院推磁性氧化鐵納米顆粒 守護河流與灌溉水生態 至於全場總亞軍及總季軍分別由聖若瑟書院及張祝珊英文中學奪得。聖若瑟書院的「納米磁碳 MagSorb」利用超順磁性氧化鐵納米顆粒（SPIONs）搭配活性碳塗層吸附水體有機污染物，並可透過電磁鐵回收再用，守護河流與灌溉水生態。團隊透露正計劃主動向漁農自然護理署等相關政府部門，並深入北部地區的魚場進行實地測試，聽取魚場東主的意見以驗證產品於真實環境的應用成效，未來目標直指下一屆的冠軍寶座。

張祝珊英文中學空腸彎曲菌試紙 1小時內快速精準檢測 至於榮獲季軍的張祝珊英文中學團隊，針對全球每年感染數億人的空腸彎曲菌，研發出便攜式快速檢測試紙。團隊指出，瑞士的大學於 2025 年發現相關化學反應，但外國採用溶液模式，數小時便會過期失效。團隊發揮創意，獨創將化學物質以「乾粉模式」封入試紙中，成功將保質期由數小時大幅延長至數月，成功突破海外技術瓶頸。作品可在1小時內快速精準檢測，每張試紙成本低於 5 港元，整套工具20港元有找。團隊目前已申請專利優先權，成為全球首個以試紙形式檢測該菌的團隊，未來期望與醫院及大學合作推向市場。

「無藥解方」根治暈浪痛點 沙田蘇浙公學包辦公眾雙獎 由現場公眾投票選出的「最受歡迎展位」及「最佳介紹員」(陳諾賢同學)，則由沙田蘇浙公學憑發明「衡感舒航 SynchroSway」一舉包辦。團隊受組員自幼深受嚴重暈浪之苦啟發，針對「感官衝突理論」，研發出 100% 無藥物副作用的解方。系統結合自動微調椅背姿態的「智能平衡椅」及投射動態畫面的「智能眼鏡」同步視覺與前庭訊號，獲得無數到場市民共鳴。團隊透露，未來考慮將技術推廣至私人飛機或高端客運座椅領域，讓更多市民享受平穩旅程。

梁添：同學不應只是應試機器 主禮嘉賓、《大偵探福爾摩斯》系列作者梁添致辭時表示「同學不應只是應試機器，而是真正的科學家！」他提到，「科學」一詞源於1874年日本學者西周借用唐代科舉制「不同分科的學問」翻譯而成；近年本港大力推動STEAM教育，但他提醒創作切忌只追求過度競爭而忽視了創意的兩大核心——「新穎與實用」。他又讚揚聯校科學展覽提供了一個極佳平台，讓學生從日常生活發現痛點、動手實踐，真正展現科學探索的精神。 第59屆聯校科學展覽籌備委員會主席鄒宇恆亦指，展覽初衷是將科學帶入社區，並為本地中學生提供展現熱誠的舞台。雖然籌備過程充滿挑戰，但一連七日的展覽成功吸引大量訪客，親眼見證本地及海外青年的創科成果，深化了跨地域學術交流。適逢聯校科學展覽將於明年迎來60週年鑽禧誌慶，他期望這份對科學的熱情能代代相傳，繼續發光發亮。