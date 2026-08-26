中醫醫院12.11起開展24小時住院服務 資助住院日收980元 院方：已考慮市民承受能力

香港中醫醫院計劃12月中起開展24小時住院服務，首階段設有115張病床，料在2030年增至400張；服務採「套餐式收費」、「簡易分項收費」及「組合式收費」模式，當中政府資助住院包括住院費和治療費日收980元。醫院亦會按計劃逐步擴展門診及日間住院服務，目標明年門診量達26萬人次。院方表示，住院服務收費已考慮市民的承受能力，並平衡市場價格及成本。 醫務衛生局與香港中醫醫院昨公布服務擴展計劃，提及中醫醫院由12月11日起開展24小時住院服務，涵蓋政府資助及市場導向服務，首階段設有93張住院病床、20張臨床試驗及研究中心病床和兩張加護病床。患者需要經院內門診或由其他醫療機構轉介。

24小時住院服務會採用「套餐式收費」、「簡易分項收費」及「組合式收費」模式。其中資助住院全包套餐每日收費980元。院方亦會推出市場導向住院專病項目套餐，患者可選擇合適套餐、房型及中醫師類別，每日收費介乎約5,500元至14,000元(含住房收費、指定中醫治療、中醫師巡房及西醫巡房等服務)。

中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，收費已考慮市民的承受能力，平衡市場價格及成本，「做針灸、推拿、艾灸等，一天內起碼做三至四次，如果以門診價格計算，其實遠遠超過2,000元以上，而今次只收費980元」，住院對比門診是相對可負擔的。他又指，醫院亦設有醫療費用減免機制，確保有經濟困難的市民亦可使用醫院服務。 逐步擴展門診及日間住院服務 至於現時門診及日間住院服務，於12月11日起亦採取新收費安排，政府資助全科門診，每次診症收180元，分科收280元，以及日間住院收620元。醫院全年整體門診服務量將由開院首年的14萬人次增加至翌年超過26萬人次，而日間住院服務亦將增至35張病床。同時，醫院會擴展放射診斷服務，包括電腦掃描造影、磁力共振及超聲波和病理化驗服務。

綜援合資格病人可獲全額豁免 自願醫保計劃明年起將涵蓋香港中醫醫院的住院服務，根據安排，保險公司日後須推出「認可產品(中醫)」，分為「標準計劃(中醫)」(住院保障限於中醫醫院)及額外保障的「靈活計劃(中醫)」兩類。所有參與自願醫保計劃的保險公司均須向消費者提供至少一項「標準計劃(中醫)」。