828樂悠節周五起舉行 消費滿100回贈8元 孫玉菡：探討合併長者咭和樂悠咭

部分商戶會為65歲以上長者提供消費優惠，並須出示社署發出的長者咭作認證，令長者須同時帶備長者咭及樂悠咭。勞福局長孫玉菡昨透露，會探討將樂悠咭及長者咭合二為一，方便老友記一卡通行享受優惠。另外，八達通卡有限公司宣布將於周五起推出一連兩星期「828樂悠節」，憑樂悠咭到指定商戶可享專屬優惠及現金回贈。 第三屆「828樂悠節」於8月28日至9月10日舉行，逾130個商戶參與，包括餐飲及電器等多個類別，覆蓋全港7,200個零售點，當中麥當勞推出優惠，4款指定超值套餐，售價100元起；大家樂1元加配熱奶茶；美心中菜晚市堂食滿250元即減50元；太興集團旗下的14個品牌，如太興、敏華冰廳等均推出不同優惠。百佳、惠康購滿指定金額可享88折及9折優惠，萬寧購物滿188元減20元。

八達通App或服務站拍卡領取 除折扣優惠外，今屆「樂悠節」總回贈金額達828萬元。持卡人到指定參與商戶實體店以樂悠咭單筆消費滿100元，可獲8元現金回贈，推廣期內每張樂悠咭最高可獲回贈800元。名額有限，派完即止。現金回贈將於8月31日開始，透過八達通App及八達通服務站拍樂悠咭領取。 新增「嘟嘟賞」迎新賞 為樂悠族體驗更全面的數碼獎賞服務，今年活動新增「嘟嘟賞」迎新賞，樂悠咭持有人只須於活動期內，將樂悠咭連結至八達通App「嘟嘟賞」，領取限用一次的「樂悠咭嘟嘟賞八達券」後，於參與商戶以樂悠咭單筆消費滿100元，可額外賺取8元回贈。

孫玉菡昨出席活動致辭時指，現時全港已有約270萬人持有樂悠咭，即每三名香港人便有一名持卡人。為進一步便利長者及促進銀髮經濟，政府正積極探討將九十年代推行的長者咭與樂悠咭整合併，期望讓長者只須攜帶一張樂悠咭，即可享用兩卡現有的所有優惠，打造更友善的樂齡生活環境。 參與商戶及優惠數量均創新高 八達通卡公司表示，本港銀髮人口及消費潛力持續增長。今年活動參與商戶及優惠數量均創新高，望續為零售及服務業創造商機，推動銀髮經濟發展。

社署於1994年為年滿65歲或以上推行長者咭，可享政府及商戶優惠。而樂悠咭則由勞福局透過八達通卡公司發行，為60歲或以上人士而設，用於兩元乘車優惠而推出的專屬個人八達通。