食環署改每月劃一編配龕位 網上申請一日批 兩成人仍用紙本平均等50天

申訴專員公署公布公眾骨灰龕位編配的主動調查行動報告，並向食環署提出19項建議，全部獲接納。公署指，食環署已落實公署的建議，本月起將可供編配的龕位劃一每月編配。公署又指，透過符合條件下於網上平台或表格申請公眾骨灰龕位，1日內批核，惟以紙本或電郵申請，則平均需要50日，疑因業界及市民不了解安排，仍有兩成人以電郵或紙本提出申請。公署建議加強宣傳，並簡化行政程序。 2019年起食環署以可續期方式編配公眾骨灰龕位，每年一次綜合編配。公署注意到，若市民錯過了每年一次的龕位申請期，一般須等候約9個月才能參與下一年度的編配，公署去年底與食環署提出建議。食環署落實公署建議，自今年8月起改為每月編配。

申訴專員陳積志表示，曾咀靈灰安置所則自2020年落成起試行每月編配，但直至去年公署提出建議後，食環署本月起才延伸至其他公眾骨灰安置所。公署建議，食環署日後就其他公共服務推出試驗計劃時，適時檢視計劃，並從盡量有效運用公共資源及滿足市民需求的角度全面考量。 公署調查亦發現，家屬可透過紙本、電郵及使用食環署的網上平台或網上表格，申請公眾骨灰龕位，若火葬先人遺體與龕位申請者為同一人，透過食環署網上平台或表格申請公眾骨灰龕位，系統一般可在一日內自動批核申請。若以紙本或電郵遞交申請，平均需時約50日處理。公署表示，符合「自動批核」條件的申請人理應不少，去年仍有逾兩成申請以電郵或紙本提出。另外，食環署於2025年12月推出「2合 1」火葬及骨灰處理綜合申請安排，截至今年4月，食環署並無接獲任何相關申請。公署認為食環署應向公眾及殯儀業界宣傳，並簡化行政程序，例如善用AI，提升審批效率。

網站含大量超連結 資訊分布散亂 此外，食環署透過其網站和屬於署方的「身後事安排」專題網站發放有關公眾骨灰龕位的資訊。公署指出，署方網站內的「骨灰龕位」頁面結構和資料分布較為散亂，內有大量超連結標題，不便市民閱讀；且部分超連結的標題十分相似，令人難以判斷。亦有部分超連結提供過時，甚至不合時宜的數據和資料，如在 「公眾骨灰龕位供應」的超連結，所提供的是截至2025年9月的骨灰龕位供應數據。公署建議食環署適當編輯及整合頁面內的資料，方便市民瀏覽。

公署又指出，上述兩個網站同時載有公眾骨灰龕位的相關資訊，部分資料有重疊，不過內容和字眼卻不盡相同，食環署網站提供的資訊相對較多，但分布較為散亂。公署建議食環署理順及整合兩者的內容，令資料更統一易明。 另外，食環署正與衛生署、入事處及醫管局籌建一站式電子服務平台，涵蓋死亡登記、申請火化許可證及相關服務，公署促請相關部門全速推展項目。 食環署：每月編位安排擴至4個靈灰安置所 食環署接納報告提出的各項建議，會仔細研究申訴專員公署其他方面的建議，持續提升服務水平。署方表示，近年再有多所公眾靈灰安置所先後落成，公眾龕位的整體供應持續充足，認為現時條件成熟，可以實行每月編配龕位的安排，並應用於全部4個有新龕位供應的靈灰安置所。新安排自本月1日起，現時每月合共提供超過1,600個可續期骨灰龕位，抽籤後，申請人即日便能通過短訊或電郵得悉結果。