半數受助指曾收不合用援助物資 53.6%人指食物不符口味偏好

部分基層家庭會透過食物援助服務，以維持基本溫飽及營養需要。有調查發現，96.8%基層市民滿意現有服務，但近半受助者曾收到不適合自己需要的食物，部分人因而轉贈他人，甚至最終棄置食物。調查機構指，食物援助下一步不應只著眼於派發數量，更要考慮受助者的健康需要、煮食條件及社交連結。 食物回收組織「食德好」於6至7月訪問502名基層市民，當中342人表示過去三個月曾領取免費食物援助。調查發現，76.1%受訪者將「價錢平」列為選購食材的首要考慮因素，而將「營養價值」列為首要考慮的僅佔16.8%。蛋白質是維持身體健康的重要營養素，但44.6%受訪者認為肉類、魚類及蛋類價格過高，被迫減少購買。

至於曾接受食物援助的人中，96.8%對現時食物援助服務感滿意。惟49.1%曾領援助者表示「間中或更頻密」收到不適合自己的食物。最多人提及食物不合自己或家人口味(53.6%)，其次是不符合身體狀況需要，如咀嚼能力下降、長期病患須戒口(30.1%)等。 調查亦關注「孤獨食」問題。56.4%受訪者至少有一半時間獨自進食，其中32.3%幾乎所有餐食均獨自完成。23.5%受訪者雖非獨居，卻長期獨自用膳。 食德好項目經理盧珏珊表示，食物援助下一步不應只著眼於派發數量，更要考慮受助者的健康需要、煮食條件及社交連結。

機構建議政府及社福界在食物援助計劃加入「自選食物」及彈性更換機制，同時亦呼籲商界在捐贈傳統乾糧外，亦可多考慮中高齡基層及劏房戶的實際需要，如小包裝食材，切細蛋白質食材，以及適合電飯煲烹調的簡易食材，同時可推動社區共煮共食活動，讓基層在獲得食物支援的同時，改善營養及重建社區聯繫。 即日起接受月餅捐贈 另外，食德好在全港設立近90個月餅回收點，市民可由即起到下月21日捐贈月餅。