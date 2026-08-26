擅用僱主資料貸款增 有人向4財仔借錢 私隱署向3違例外傭發警告信 學者倡加強傭工培訓免誤墮法網

近年外傭過度借貸備受關注，同時涉及洩露僱主私隱問題！個人資料私隱專員公署昨公布，向3名違反《私隱條例》的外傭發出警告信，3人涉擅自使用僱主個人資料申請借貸，包括僱主姓名、住址及電話號碼等，其中一人更曾向4間財務機構貸款，有僱主更因而被財務公司威嚇。3名涉事外傭其後均被解僱。公署建議僱主應清楚告知外傭，有關個人資料只供處理僱傭事務相關的用途；有學者則建議政府加強法例宣傳，避免外傭誤墮法網。 圖：鍾式明

個人資料私隱專員公署

近年外傭披露僱主資料 借貸查詢/投訴

個人資料私隱專員公署於今年上半年，共接獲21宗有關外傭不當使用僱主個人資料的查詢及投訴，數字已高於去年全年的18宗。當中3宗個案涉及外傭未獲同意便利用僱主資料申請借貸。其中一宗個案，外傭向菲律賓財務機構申請貸款時，擅自提供僱主的電話及住址以證明在港受聘，僱主收到陌生訊息後始揭發事件，財務機構更警告僱主，若外傭未能按時還款，將派員上門追討。 外傭向4間公司借錢 僱主日接4次追款訊息 另一宗個案，一名外傭曾向4間財務機構申請貸款，其後因拖欠還款，致僱主一日內4度接到財務機構致電及訊息，提醒外傭償還欠款。經僱主查問後，外傭始承認申請貸款時，曾向多間財務機構提供僱主電話號碼及住址等資料。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，3宗個案僅涉及電話及住址等一般個人資料，並未洩露身份證號碼等敏感資料。經考慮個別案件具體情況及資料後，認為該3名外傭違反私隱條例，已發出警告信。涉事外傭其後亦遭解僱及離開香港，財務機構事後亦再無聯絡僱主。

新規禁提供貸款諮詢人 公署料投訴將減少 被問到僅發警告信是否具足夠阻嚇力，鍾麗玲回應指，由於有關資料已給予財務公司，即使發出執行通知，亦難以將事件還原至未曾發生的情況，故相信警告信已有相應阻嚇作用。此外，政府於本月起加強規管持牌放債人，包括禁止放債人要求借款人提供貸款諮詢人。她相信，新政策實施後，將有效改善濫用僱主資料的情況，公署亦印製多語言宣傳單張，預計下半年有關這方面的查詢及投訴會減少。她亦提醒，僱主應清楚告知外傭，有關個人資料只供處理僱傭事務相關的用途；簽署任何文件時，先了解簽署原因及仔細審閱內容，以保障個人資料私隱及自身權益。

僱主協會促僱主加強溝通 勿擅拆外傭信件 香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒接受本報訪問時指，外傭多因家鄉建屋或子女就學，急須借錢周轉。當他們向財務機構提交僱傭合約時，變相暴露僱主姓名與地址，若以同鄉作諮詢人更會牽連其他僱主。她相信禁止提供諮詢人的新規對僱主更有保障，同時提醒僱主切勿因擔心而擅自拆閱外傭信件，此舉已涉侵犯私隱，應多加溝通引導外傭量力而為。 另有僱主協會指根據入境處的「標準僱傭合約」，僱主只可在外傭涉及欺詐、行為不當等，才可即時解僱而不須付代通知金，未必涵蓋因借貸令僱主受滋擾。

協會亦擔心收緊規管放債人的措施，或令部分外傭轉向非持牌放債人及海外財務公司借貸。港專學院助理教授顏汶羽則建議，政府應加強打擊非法借貸活動。除了借貸，外傭亦可能將僱主資料作其他用途，他認為當局應加強對外傭教育，如增設培訓課程，宣傳香港法例，包括勞工權益、借貸及私隱資料處理等，避免外傭誤墮法網；他亦呼籲僱主若遇到外傭表現不恰當，應適時通知入境處，以便當局日後審批該外傭再赴港的工作簽證時有所參考。