天氣｜天文台於傍晚6時45分發出黃色暴雨警告信號 (更新)

【16:35更新】天文台發出特別天氣提示，受活躍偏南氣流影響，本港今晚及明早雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【07:40更新】雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台發出特別天氣提示，指一道雷雨帶正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民早上出門前請留意天氣變化；天文台預料熱帶氣旋紫檀會在今日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱，與本港保持相當距離，對本港直接威脅不大。預料受活躍偏南氣流影響，今明兩日本港部分地區雨勢較大，離岸及高地間中吹強風，市民請保持警惕。

天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約31度。吹和緩至清勁南風，離岸及高地間中吹強風。

天文台展望，明日部分地區雨勢較大。星期五日間酷熱，亦有一兩陣驟雨。週末期間仍有幾陣驟雨。天文台又指，熱帶氣旋紫檀會在今日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱。預料一股活躍偏南氣流會在今明兩日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。另一方面，熱帶氣旋沙德爾會在未來一兩日靠近福建至浙江沿岸一帶。受其外圍下沉氣流影響，本週後期華南天氣漸轉酷熱，但高溫亦會觸發驟雨。預料沙德爾會在週末期間移入內陸並逐漸減弱。受一道廣闊低壓槽影響，下週初廣東沿岸有驟雨及雷暴。