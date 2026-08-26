天氣｜天文台：今晚明早雨勢有時頗大及有狂風雷暴 有需要會發暴雨警告 (更新)

【16:35更新】天文台發出特別天氣提示，受活躍偏南氣流影響，本港今晚及明早雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，市民明早上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【07:40更新】雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台發出特別天氣提示，指一道雷雨帶正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民早上出門前請留意天氣變化；天文台預料熱帶氣旋紫檀會在今日橫過雷州半島，隨後移入廣東西部內陸並減弱，與本港保持相當距離，對本港直接威脅不大。預料受活躍偏南氣流影響，今明兩日本港部分地區雨勢較大，離岸及高地間中吹強風，市民請保持警惕。