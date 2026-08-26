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出版：2026-Aug-26 10:30
更新：2026-Aug-26 10:30

3外傭擅用僱主資料借貸　私隱專員自爆曾是受害者教僱主自保法

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外傭擅自使用僱主個人資料借貸問題，實際上已存在多年。(資料圖片)

外傭擅自使用僱主個人資料借貸問題，實際上已存在多年。(資料圖片)

私隱專員公署公布3宗外傭擅自使用僱主個人資料借貸的個案，涉及僱主姓名、住址及電話號碼等，其中一人曾向4間財務機構提交相關貸款申請。私隱專員鍾麗玲今早(26)在港台節目表示，3名涉事外傭均在僱主不知情或未經同意下，將資料交予財務公司，以證明其受僱地點或將僱主列為「諮詢人」。她建議僱主在解僱外傭後即時向政府部門通報，將不良紀錄納入日後外傭申請工作簽證的考量之中，從而保障未來的僱主，強調申請貸款屬新目的，與僱傭關係無關，外傭必須先取得僱主同意方可使用其住址。

外傭借貸問題實際上已存在多年

鍾麗玲在商台節目補充，當合約終止後，僱主亦可到入境處取得該外傭的離職證明，並將其副本交給相關的財務公司，以證明該外傭已非在此住址及為其工作，從而要求對方停止追數。她又直言曾收過一封寄給外傭的不明信件，寫有類似「祝你好運」的祝福字句，但實為財務公司向外傭核實住址的技倆。她當場質問外傭從而揭發事件，幸而當時外傭借貸金額不多，其可自行處理。此事發生時她仍未上任私隱專員，反映此問題實際上已存在多年。

有外傭擅用僱主個人資料借貸，鍾麗玲自爆曾是受害者。(資料圖片) 陳家珮建議將違規紀錄直送入境處，在新工作簽證審批中直接拒簽。(資料圖片)

陳家珮：公署執法力度遠遠不足

立法會議員陳家珮表示，以前許多小型放債人公司因擔心外傭無力還款，會要求提交僱主資料作諮詢人，部分僱主為免家人受滋擾，無奈自掏腰包代還欠款。不過，她認為公署向涉事外傭發警告信的執法力度遠遠不足，呼籲公署可「多走一步」，與入境處及勞工處建立聯絡機制，並將違規紀錄直送入境處，在新工作簽證審批中直接拒簽，從根本上杜絕問題外傭在香港市場循環流轉。至於菲律賓等海外財務機構跨境騷擾，由於本港中介與海外財仔常有合作，她建議政府可利用《外傭中介實務守則》條款追究本地關聯中介。

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