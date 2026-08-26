網約車司機「唔識路溝通唔到」 江玉歡斥未達入職要求：如盲人揸車︱Ray Online

對於植潔鈴的意見，前立法會議員江玉歡亦加入討論，指「唔識路」、「溝通唔到」根本達不到入職最低要求，不應反要求乘客配合，改變衡量服務質素的標準，對於某種工種，基本培訓和溝通能力是「最起碼應有」的事。(資料圖片)

網約車合法化首批持牌平台最快第四季營運，前財政司司長曾俊華周日（23日）分享在機場乘坐網約車回家，遇到一名操普通話且不諳廣東話和香港路況的司機，「我要前往目的地，即係已經有幾十年歷史嘅屋苑，司機直頭好似冇聽過咁」，引起熱議。立法會議員植潔鈴周一（24日）發帖為網約車司機解釋，指香港樓宇及屋苑林立，「一個屋苑有幾十年歷史，唔代表人人都一定聽過；未聽過某個屋苑名，亦未必等於唔熟香港道路」；至於不會廣東話，植提議善用翻譯軟件，減少溝通麻煩。

對於植潔鈴的意見，前立法會議員江玉歡亦加入討論，指「唔識路」、「溝通唔到」根本達不到入職最低要求，不應反要求乘客配合，改變衡量服務質素的標準，對於某種工種，基本培訓和溝通能力是「最起碼應有」的事。

不應反要求乘客配合

江玉歡分享其友人亦有與曾俊華相似遭遇，指友人早前召喚網約的士由旺角前往廣播道，司機同樣操不純正廣東話且不認識目的地。當友人嘗試帶路時，竟遭司機要求「不要騷擾其觀看導航」。江玉歡直言，事件反映本港人力資源未能對位，部分工種並非人人皆可勝任，網約車司機必須具備基本的培訓與溝通能力，若不懂路且無法溝通，實際上是未達到入職的最低要求，而非服務質素問題。

至於讓司機或乘客使用翻譯軟件，江玉歡批此舉是強行轉變衡量服務質素的標準，更自嘲「咁都得」，如果這樣可以那與「盲人揸車」無異。她亦質疑，本港是否出現了「符合能力者無工做，反由能力不足者頂上」的現象，促使社會反思人力資源配置問題。「下次，有人去見工，若唔符合入職要求，應徵者能否與人事部講：您真係要改變吓衡量服務質素嘅標準？」