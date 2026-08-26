綠色力量預計今年秋季或會錄破記錄高溫，或達27度或以上

多國氣象組織均預測超強「厄爾尼諾」出現在即，綠色力量分析本港對上兩次超強厄爾尼諾期間的溫度數據，推算香港在接下來的秋季將出現持續高溫，秋季平均氣溫或有機會達創新高的攝氏27度或以上。

厄爾尼諾現象是指由赤道東太平洋海水「不正常變暖」的自然現象所引發的全球氣候異常現象。最近兩次超強厄爾尼諾發生在1997/1998年和2015/2016年。綠色力量總監鄭睦奇鄭睦奇指出對上兩次超強厄爾尼諾期間，當年本港秋季（9至11月）的平均氣溫均見上升。1998年秋季平均氣溫達攝氏25.7度，比過去5年平均值的攝氏25.0度高出0.7度；2015年秋季平均氣溫則達攝氏26.1度，比過去5年平均值的攝氏25.2度高出0.9度。