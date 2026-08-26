涉網上平台吹噓大麻文化販毒　警拘6男檢190萬元大麻產品

警方表示，近日有販毒集團利用網上平台販賣毒品，尤其是大麻。為此，毒品調查科由上月展開執法行動，重點打擊販毒集團透過社交平台的販毒活動，成功全面瓦解一個販毒集團，拘捕6名本地男子，年齡介乎22至52歲，並且檢獲約7.7公斤懷疑大麻花，以及大量大麻相關產品，市值超過港幣190萬。
鎖定荃灣元朗基地及儲存倉
調查期間，人員透過網上巡邏發現一個Instagram帳戶經常發佈吹噓吸食大麻文化的貼文，該帳戶同時提供Telegram頻道以及WhatsApp落單超連結，聲稱可以提供不同類型大麻產品，例如大麻曲奇及大麻糖。經過放蛇行動、情報分析及深入調查後，警方成功鎖定販毒集團位於荃灣一個行動基地，以及分別設於荃灣及元朗的兩個毒品儲存倉，同時掌握集團骨幹成員身份，包括主腦、客服職員、毒品倉庫管理人員、毒品派送員。
警方前日(24日)展開一連串針對性執法行動，首先搗破販毒集團位於荃灣德士古道一幢商業大廈的行動基地，拘捕一名主腦及兩名客服職員，當時有人正在管理用作販毒的社交媒體。同日下午，人員突擊搜查該集團位於荃灣一幢工廈的毒品儲存倉，拘捕一名25歲本地男子，現場檢獲超過1公斤大麻花。此外，人員於深水埗拘捕一名負責派送毒品的男子。經進一步情報分析及調查，警方亦鎖定一個為該集團提供毒品、位於元朗牛徑村的一個毒品儲存倉，昨日(25日)成功搗破該毒品儲存倉，拘捕一名42歲本地男子，並檢獲超過6.2公斤大麻花。
設客服「專業化」販毒
今次行動中，警方成功全面瓦解一個極具隱蔽性，分工清晰的販毒集團，該批不法分子為了掩人耳目，不惜工本在鬧市商業大廈租用單位作為行動基地，更將毒品儲存倉搬到郊區村屋，招攬人手專職經營社交媒體、客戶聯絡及訂單協調，務求將販毒模式「專業化」。所有被捕人士將會被暫控「串謀販運危險藥物」及「販運危險藥物」等罪名，案件將於明日(27日)在西九龍及屯門裁判法院提堂。