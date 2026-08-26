涉網上平台吹噓大麻文化販毒　警拘6男檢190萬元大麻產品

警方表示，近日有販毒集團利用網上平台販賣毒品，尤其是大麻。為此，毒品調查科由上月展開執法行動，重點打擊販毒集團透過社交平台的販毒活動，成功全面瓦解一個販毒集團，拘捕6名本地男子，年齡介乎22至52歲，並且檢獲約7.7公斤懷疑大麻花，以及大量大麻相關產品，市值超過港幣190萬。

鎖定 荃灣元朗基地及儲存倉

調查期間，人員透過網上巡邏發現一個Instagram帳戶經常發佈吹噓吸食大麻文化的貼文，該帳戶同時提供Telegram頻道以及WhatsApp落單超連結，聲稱可以提供不同類型大麻產品，例如大麻曲奇及大麻糖。經過放蛇行動、情報分析及深入調查後，警方成功鎖定販毒集團位於荃灣一個行動基地，以及分別設於荃灣及元朗的兩個毒品儲存倉，同時掌握集團骨幹成員身份，包括主腦、客服職員、毒品倉庫管理人員、毒品派送員。