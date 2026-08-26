網上熱話｜AEON便當連飲品29.9蚊　網民指抵過兩餸飯：維持生命餐

現時香港經濟市道面對多重挑戰，打工仔均勒緊褲頭，「兩餸飯」及其他平價膳食成開餐之選。近日有網民在日資百貨超市AEON發現午市時段限量推出的照燒雞扒便當，售價僅29.9元，還附送一款紙包飲品，直言「抵過兩餸飯」、「呢個價錢真係冇投訴」。分享帖文一出引來其他網民熱議，大讚「好抵呀」，亦有人稱「維持生命餐」。

屯門限定日供應40份

有網民周一(24日)在社交平台facebook群組「AEON Stores 關注組」發帖，稱於中午時段前往AEON屯門市廣場分店見到一款「炸蒜照燒雞扒便當」，店方標明「屯門限定」、「每日限量供應40份」，午市時段(中午12時至下午3時)優惠只售$29.9，並附送一款紙包飲品，星期三除外。樓主形容便當分量「食得飽」，及搭配多款配菜，如玉子燒及甜酸蝦等，直言「呢個價錢真係冇投訴」、「有時候真係覺得AEON抵過兩餸飯啲舖」。

不少網民留言，有人稱該超市熟食區向來抵食，「熟食不嬲都有性價比」，樓主回應「贏到開巷，佢有時候買嘅嘢都可以平通街」。另有網民指「以前九龍城有粟米肉粒飯同豬扒炸魚飯25蚊超抵」，亦有人稱便當是打工仔的「維持生命餐」。但亦有網民提醒，超市熟食定價因分店而異，「間間熟食個價都唔同」。不過亦有人批評「唔熱，同旺的兩餸飯新鮮比較有分別。基本都係無乜特別味道，叫做填飽左個肚咁」。