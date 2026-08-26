騙案｜六旬翁投資「環保廢料計劃」失280萬元　遭索「獲利金」始知受騙

近日，六旬本地男子透過社交平台Facebook認識騙徒，並發展成網友，其後雙方轉用WhatsApp繼續傾談。數日後，騙徒提及自己是「中電職員」並訛稱與國家電網公司合作「環保廢料」的投資項目，以可觀利潤誘使受害人參與。

過程中，騙徒並無提供任何網站等資訊，只是以訊息文字陳述計劃內容。受害人同意投資後，騙徒指示受害人將逾150萬港元分別轉賬到多個不同的個人銀行戶口。當受害人提出質疑時，騙徒不但繼續吹噓投資項目回報豐厚，更展示手寫「保證書」聲稱絕不欺騙，同時展示偽造的「香港身份證」照片，加強受害人信心，誘使再多次轉賬逾100萬港元。