騙案｜六旬翁投資「環保廢料計劃」失280萬元　遭索「獲利金」始知受騙

近日，六旬本地男子透過社交平台Facebook認識騙徒，並發展成網友，其後雙方轉用WhatsApp繼續傾談。數日後，騙徒提及自己是「中電職員」並訛稱與國家電網公司合作「環保廢料」的投資項目，以可觀利潤誘使受害人參與。
過程中，騙徒並無提供任何網站等資訊，只是以訊息文字陳述計劃內容。受害人同意投資後，騙徒指示受害人將逾150萬港元分別轉賬到多個不同的個人銀行戶口。當受害人提出質疑時，騙徒不但繼續吹噓投資項目回報豐厚，更展示手寫「保證書」聲稱絕不欺騙，同時展示偽造的「香港身份證」照片，加強受害人信心，誘使再多次轉賬逾100萬港元。
其後，受害人再收到WhatsApp訊息，一名自稱是「國家電網公司」職員的騙徒，展示偽造職員證件訛稱投資項目已獲利，並展示一張聲稱價值「900萬港元」的偽造支票，要求受害人再轉賬以獲取「獲利金」，此時受害人才驚覺受騙，最終損失逾280萬港元。
一周接逾50投資騙案 總損失3000萬
過去一周，警方共接獲逾50宗投資騙案，總損失金額逾3,000萬港元。警方提醒，投資前應透過官方渠道向有關機構核實員工身份，切勿因對方自稱「內部員工」而透露自己的敏感個人資料或保安密碼，亦切勿輕信聲稱「高回報零風險」的投資及胡亂轉賬至不明個人銀行戶口。