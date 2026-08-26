城大頒發傑出校友獎　表揚劉慕裳卓越成就及貢獻

城市大學頒發第9屆傑出校友獎，今屆得獎校友為創意媒體榮譽理學士、奧運獎牌得主兼空手道女子個人形世界排名第一的劉慕裳；以及工商管理博士、EMEKO International Limited聯合創辦人兼執行董事梁建文教授。今次獎項表彰兩名校友在專業上的卓越表現，以及對城大與社會的重要貢獻。

劉慕裳向城大致贈金邊空手道袍

兩位得獎者在致辭時均對母校致以衷心感謝。劉慕裳更特意向城大致贈一件附有親筆簽名、代表國際空手道界最高榮譽的「Grand Winner」及世界冠軍的金邊空手道袍，藉此答謝母校的栽培與支持。城大讚揚劉慕裳作為世界頂尖運動員，以堅毅不屈的精神與體育風範，啟發同學追求卓越，其傑出成就不僅讓城大社群引以為傲，更提升了香港的國際聲譽，為社會注入正能量。