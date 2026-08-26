施政報告2026｜李家超落區到元州邨探訪長者　宣布9.16發表施政報告及五年規劃

行政長官李家超宣布9月16日將於立法會公布香港首個五年規劃，並隨之發布新一份施政報告。他今午到長沙灣元州邨探訪住戶和到耆樂中心，了解市民對施政報告的意見。他亦考察了位於深水埗區的1823聯絡中心。

李家超在落區後見記者，指經深思熟慮後決定同日發布五年規劃及施政報告，讓市民更容易了解兩者一脈相承的關係。他解釋五年規劃定下了未來五年的經濟和社會發展藍圖，是前瞻性、策略性和方向性的指導文件。施政報告是特首落實首個五年規劃的年度報告，和因應實際情況的年度施政重點。之後每年，施政報告將因應國際環境、經濟預期和最新動態，制定該年的政策措施、施政重點和重大項目。