施政報告2026｜李家超落區到元州邨探訪長者　宣布9.16發表施政報告及五年規劃

行政長官李家超宣布9月16日將於立法會公布香港首個五年規劃，並隨之發布新一份施政報告。他今午到長沙灣元州邨探訪住戶和到耆樂中心，了解市民對施政報告的意見。他亦考察了位於深水埗區的1823聯絡中心。
李家超在落區後見記者，指經深思熟慮後決定同日發布五年規劃及施政報告，讓市民更容易了解兩者一脈相承的關係。他解釋五年規劃定下了未來五年的經濟和社會發展藍圖，是前瞻性、策略性和方向性的指導文件。施政報告是特首落實首個五年規劃的年度報告，和因應實際情況的年度施政重點。之後每年，施政報告將因應國際環境、經濟預期和最新動態，制定該年的政策措施、施政重點和重大項目。
上門探訪長者
李家超今午聯同醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟到元州邨。李家超上門探訪住戶陳婆婆，她因肺炎住院，出院後獲安排前往日間醫療中心覆查胸片。陳婆婆向李家超指中心環境舒適，候診時間亦短。這不但方便了正處於康復期的她，亦減輕了家人在陪診和照顧方面的壓力。李家超則表示政府會繼續推動醫療、復康、社區支援和科技應用相互配合，減輕長者及照顧者的負擔，讓「居家安老」落到實處。
李家超還到訪元州邨浸信會耆樂中心，中心以自負盈虧模式，為長者提供多元化活動與支援服務。李家超表示打造長者友善環境和完善安老服務，是特區政府與公私營機構的共同努力方向。而「社會高齡化對策工作組」將於今年向他提交報告，為優化安老政策、推動銀髮經濟發展提供更具針對性的建議，推動香港成為更宜居的樂齡城市。
李家超其後考察1823聯絡中心，了解中心如何應用AI科技。他說1823一直積極引用不同的AI技術，包括接收和分析市民查詢、分派個案、分析數據等，以更快回應市民的求助和投訴。他要求數字政策辦公室繼續帶領1823，積極應用AI及其他創新科技，不斷提升效率。