24/25年度醫療經常開支逾2625億按年增5% 佔GDP 8.2%

該年度醫療衛生經常性開支中，公共支出佔51.6%，即1354億港元，人均公共支出為18000港元。公共支出佔本地生產總值的百分比為4.2%，與上年度相若。就相對本地生產總值的百分比而言，香港醫療衛生經常性開支及其中的公共支出在過去十年間均大致呈上升趨勢。

私人醫療衛生支出方面，該年度相關支出佔香港醫療衛生經常性開支48.4%，即1270億港元，相對本地生產總值的百分比為3.9%。

政府一直按《基層醫療健康藍圖》方向，積極推動基層醫療改革，將醫療體系的重心由以治療為主導的第二、三層醫療，逐步轉向以預防為重、以家庭醫生為中心的基層醫療。基層醫療署成立後，除了持續擴展地區康健網絡外，亦不斷優化和推展「慢性疾病共同治理計劃」。

該年度基層醫療開支佔整體醫療衛生經常性開支的30.4%，穩步邁向藍圖提出在整體醫療開支中。政府正逐步建立一個更具可持續性的醫療健康系統，以應對人口老化、慢性疾病日益普遍等挑戰。