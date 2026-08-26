237名嬰幼兒接受臨床評估　無發現因飲用皇家美素力奶粉鉛中毒

衞生署今日(26日)表示，自上月底接獲食安中心通報，指「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準以來，一直密切跟進曾飲用相關批次奶粉的嬰幼兒健康狀況，沒有發現有嬰幼兒因飲用涉事嬰兒配方奶粉而出現鉛中毒的情況。

電話熱線和母嬰健康院接獲 762 查詢

因應事件，衞生署早前於上月26日設立電話熱線，解答市民有關嬰幼兒狀況和個別市民為孩子轉換配方奶粉的查詢，以及轉介有需要的個案到醫管局跟進。截至今日中午，衞生署的電話熱線和母嬰健康院共接獲762個相關查詢。衞生署已按個別情況提供有關轉換配方奶粉的建議，並按嬰幼兒的情況轉介446名嬰幼兒至醫管局接受檢查和跟進。其中，237名嬰幼兒已接受臨床評估，結果顯示整體健康情況良好，沒有嬰幼兒出現鉛中毒。至於未有評估的個案，主要原因為家長決定不進行進一步評估以及零星個案尚待評估。