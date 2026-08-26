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出版：2026-Aug-26 19:12
更新：2026-Aug-26 21:58

觀塘apm因設施爭執爆衝突　惡婦掌摑女童惹眾怒　途人喝止「你係咪打𡃁仔？」

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網上影片截圖

近日網上流傳一段影片，影片顯示觀塘apm商場中庭的夏日主題活動區內，有一名女童遭一名身穿紅色短袖上衣的長者當眾大力掌摑及推撞，導致女童跌倒需旁人扶起。有在場網民透露，被摑的小童面部紅腫，事件隨即引發雙方家長在場激烈爭執與推撞，雙方互相擾攘並報警求助。期間一名熱心男途人不齒涉事女子的行為，直言「報警！我見到你打𡃁仔」。警方接報到場調查後，已拘捕兩名女子，正調查事件起因。

事發現場為觀塘apm商場中庭的夏日運動主題展區。影片一開首，只見一名藍裙女子與一名白裙女子正激烈爭執，未幾一名紅衫長者突然衝出，粗暴推開兩人身旁的女童。女童當場嚇得呆立當場，紅衫婦卻未有罷休，更直接當眾大力掌摑女童，致其失平衡倒地。周遭途人見狀大驚，慌忙上前喝止並將女童抱離現場，中庭頓時陷入一片混亂。

男途人怒斥「你係咪打𡃁仔？」

未幾，紅衫婦拾起地上一把長傘，與藍裙女子聯手向白裙女子連珠炮發。當白裙女子試圖脫身時，兩人竟前後包抄、死纏爛打，藍裙女子更情緒激動地揮舞長傘狂叫，「你唔可以走呀！」此時，一名熱心男途人挺身而出怒斥，「你係咪打𡃁仔？我見到！報警！我見到你打𡃁仔！幾歲你都打」。影片隨即結束。

消息：使用設施問題爆發口角

據了解，事發時一名34歲姓吳女子帶同兒子及68歲姓梁的母親，前往apm中庭使用遊戲設施；另一名徐姓女子亦帶同5歲女兒到場嬉戲。期間雙方因使用設施問題爆發口角，梁婦情緒失控下掌摑女童。徐女見狀護女心切，隨即上前理論，並在情緒激動下向吳女施襲。

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警方：接獲兩宗相關報案

警方經調查指出，該起衝突發生於當日下午4時44分，地點位於apm商場中庭的夏日運動主題展區。期間警方接獲兩宗相關報案：先是一名女子報稱自己與母親遭人掌摑，隨後另一名女子亦報案指女兒遭襲擊致眼部疼痛。人員趕到現場調查後，當場拘捕兩名涉案女子，分別涉嫌「普通襲擊」及「襲擊致造成身體傷害」，兩人隨後需由救護車送往聯合醫院治理。

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