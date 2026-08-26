觀塘apm女童被摑 3婦控公眾地方打鬥 68歲婦另涉普通襲擊 9.3提堂(更新)

網上影片截圖

近日網上流傳一段影片，影片顯示觀塘apm商場中庭的夏日主題活動區內，有一名女童遭一名身穿紅色短袖上衣的長者當眾大力掌摑及推撞，導致女童跌倒需旁人扶起。有在場網民透露，被摑的小童面部紅腫，事件隨即引發雙方家長在場激烈爭執與推撞，雙方互相擾攘並報警求助。期間一名熱心男途人不齒涉事女子的行為，直言「報警！我見到你打𡃁仔」。警方接報到場調查後，已拘捕3名女子，正調查事件起因。 34歲吳姓婦人及其母68歲梁姓婦人、34歲徐姓內地婦人各被警方控一項「在公眾地方打鬥」罪，68歲梁姓婦人被控多一項「普通襲擊」罪，案件將於9月3日上午於觀塘裁判法院提堂。

警方今日（27日）在社交平台發文疑回應事件。帖文表示，「無論有咩恩怨、幾嬲都好，打人就係唔啱！情緒到嗰陣，記住停一停、忍一忍。暴力永遠解決唔到問題，一時衝動只會令你誤觸法網，並要承擔相關法律責任。遇事保持冷靜，理性處理！」 事發現場為觀塘apm商場中庭的夏日運動主題展區。影片一開首，只見一名藍裙女子與一名白裙女子正激烈爭執，未幾一名紅衫長者突然衝出，粗暴推開兩人身旁的女童。女童當場嚇得呆立當場，紅衫婦卻未有罷休，更直接當眾大力掌摑女童，致其失平衡倒地。周遭途人見狀大驚，慌忙上前喝止並將女童抱離現場，中庭頓時陷入一片混亂。

男途人怒斥「你係咪打𡃁仔？」 未幾，紅衫婦拾起地上一把長傘，與藍裙女子聯手向白裙女子連珠炮發。當白裙女子試圖脫身時，兩人竟前後包抄、死纏爛打，藍裙女子更情緒激動地揮舞長傘狂叫，「你唔可以走呀！」此時，一名熱心男途人挺身而出怒斥，「你係咪打𡃁仔？我見到！報警！我見到你打𡃁仔！幾歲你都打」。影片隨即結束。 消息：使用設施問題爆發口角 據了解，事發時一名34歲姓吳女子帶同兒子及68歲姓梁的母親，前往apm中庭使用遊戲設施；另一名徐姓女子亦帶同5歲女兒到場嬉戲。期間雙方因使用設施問題爆發口角，梁婦情緒失控下掌摑女童。徐女見狀護女心切，隨即上前理論，並在情緒激動下向吳女施襲。

警方：接獲兩宗相關報案 警方經調查指出，該起衝突發生於當日下午4時44分，地點位於apm商場中庭的夏日運動主題展區。期間警方接獲兩宗相關報案：先是一名女子報稱自己與母親遭人掌摑，隨後另一名內地女子亦報案指女兒遭襲擊致眼部疼痛。 人員趕到現場調查後，經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「普通襲擊」罪名，拘捕68歲梁姓男童外祖母以及34歲徐姓女童母親，警方隨後再拘捕34歲吳姓男童母親，所有被捕人現正被扣留調查。事件中，梁婦面及臀部痛，吳女面痛及手傷；5歲女童右臉紅腫，其母親徐女則面傷，所有人均清醒被送往基督教聯合醫院治理。