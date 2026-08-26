觀塘apm惡婦掌摑女童　旁人激憤：「你係咪打𡃁仔？」 　警拘兩女子

近日網上流傳一段影片，影片顯示觀塘apm商場中庭的夏日主題活動區內，有一名女童遭一名身穿紅色短袖上衣的長者當眾大力掌摑及推撞，導致女童跌倒需旁人扶起。有在場網民透露，被摑的小童面部紅腫，事件隨即引發雙方家長在場激烈爭執與推撞，雙方互相擾攘並報警求助。期間一名熱心男途人不齒涉事女子的行為，直言「報警！我見到你打𡃁仔」。警方接報到場調查後，已拘捕兩名女子，正調查事件起因。

事發現場為觀塘apm商場中庭的夏日運動主題展區。影片一開首，只見一名藍裙女子與一名白裙女子正激烈爭執，未幾一名紅衫長者突然衝出，粗暴推開兩人身旁的女童。女童當場嚇得呆立當場，紅衫婦卻未有罷休，更直接當眾大力掌摑女童，致其失平衡倒地。周遭途人見狀大驚，慌忙上前喝止並將女童抱離現場，中庭頓時陷入一片混亂。