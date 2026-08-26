觀塘apm衝突惡婦掌摑女童 3女被捕 警方發帖文：打人就係唔啱(更新)

近日網上流傳一段影片，影片顯示觀塘apm商場中庭的夏日主題活動區內，有一名女童遭一名身穿紅色短袖上衣的長者當眾大力掌摑及推撞，導致女童跌倒需旁人扶起。有在場網民透露，被摑的小童面部紅腫，事件隨即引發雙方家長在場激烈爭執與推撞，雙方互相擾攘並報警求助。期間一名熱心男途人不齒涉事女子的行為，直言「報警！我見到你打𡃁仔」。警方接報到場調查後，已拘捕3名女子，正調查事件起因。

警方今日（27日）在社交平台發文疑回應事件。帖文表示，「無論有咩恩怨、幾嬲都好，打人就係唔啱！情緒到嗰陣，記住停一停、忍一忍。暴力永遠解決唔到問題，一時衝動只會令你誤觸法網，並要承擔相關法律責任。遇事保持冷靜，理性處理！」