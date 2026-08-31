國際青少年創科教育協會 AI教育論壇 專家分享如何打造零數據風險校園

隨著科技和大數據的高速發展， AI 人工智能的應用日趨廣泛。特區政府更特意推動 AI 教育，將 AI 教育納入核心課程，並致力優化 AI 教育與資訊科技課程的銜接，以培育更多年輕科創人才。然而 AI 教育雖可協助提升同學的學習興趣和效率，亦可協助老師及工作人員更輕鬆教學及處理學校的行政問題，但當老師和同學都使用 AI 時，往往需要面對很多不同的問題，如學生過度依賴 AI ，削弱獨立思考和批判性思維、 AI 提供的內容或有錯，同學利用 AI 作弊等，而學校亦有機會出現如試題、同學個人資料，以及學校行政等機密外洩等問題。

想全力推行AI教育，又擔心校園會出現數據安全風險？「國際青少年創科教育協會」（IYSEA）特別於2026年9月24日(星期四)下午4時，在香港理工大學西九龍校園，為教育工作者量身打造了一場《打造零風險校園：生成式AI時代下的校園數據主權與安全論壇》，活動獲ASUS全力贊助，並獲HKACE、Techbob Academy、Tallgeese AI、多個本地校長會等機構鼎力支持。

專家學者分享 維護數據主權防洩密

論壇請來包括前創新及科技局副局長、香港中文大學管理與系統工程學系及工程管理學系客座教授鍾偉強博士；香港中文大學理學院副院長(研究)、化學系教授魏濤教授；香港理工大學專業進修學院院長陳繼宇博士MH太平紳士，以及明愛元朗陳震夏中學副校長、國際青少年創科教育協會副主席張耀宗博士等多位專家學者，以「數據主權、隱私防護與落地應用」為核心，與大家一起探討如何在零數據洩漏的前提下，於校園應用AI，更會分享怎樣才可打造完全屬於學校的「校園AI大腦(On-premise AI Brain)」，協助學校更快掌握Edge AI (邊緣運算)、Private AI (私有AI)及AI Agent (智慧代理)等，讓AI可協助老師教學及更輕鬆處理行政工作。