藝術家以X光片 舊瓦片作素材 以新角度引領認識山水藝術

香港藝術中心昨起舉辦旗艦展覽「場域‧碰撞‧協作」，邀請多位本地及海外藝術家參與，透過不同創作形式，讓市民感受藝術與生活的聯繫。展覽由7名藝術家組成4條創作軸線，包括方力鈞×公眾、陳育強×松井紫朗、馮永基×Picture Rhythm Studios(PRS)、Juri Hwang×Andreas Kratky，涵蓋繪畫、雕塑、影像、聲音裝置及科技藝術等不同媒介，創作物料則包括古建築碎片、回收廢物及塑膠等。

身兼建築師和設計師的水墨畫家馮永基，展出作品《內化》，以多張X光片作素材，拼湊出近似香港山水的意境。原本記錄人體狀態的X光片，在作品中化作山水的紋理與層次。 馮永基笑言，作品所用的X光片來自過去20年體檢積攢得來，涉及體檢費用約10萬元。經過裁剪、拼貼，再配合燈箱透光效果，作品擺脫傳統筆墨形式，將肉身經驗與內在心境轉化成中國山水畫的輪廓與層次。

每塊瓦片寫上法定古蹟的建成年份及座標 回應《內化》的創作概念，他另一件作品《呈現》則以茶具文物館翻新工程中棄置的舊瓦片為素材。馮永基將瓦片保留下來，以毛筆蘸墨，在每塊瓦片寫上香港138項法定古蹟的建成年份及座標，再重新排列成香港島、九龍及新界的地形輪廓。他表示，希望觀眾能藉作品追溯城市根源，同時期望未來有更多歷史建築獲得古蹟評級，保育本土文化遺產。他又透露，展覽結束後將在每塊瓦片上簽名，贈予觀眾收藏。 談到創作理念，馮永基認為水墨藝術可以有全新的呈現方式。「唔一定要用毛筆，唔一定要用宣紙，亦唔一定要用純粹傳統嘅角度去睇。」他希望透過不同物料和創作手法，讓觀眾以新的角度重新認識中國山水藝術。

展覽策展人方敏兒表示，藝術並非單向欣賞，而是藝術家、作品、空間與觀眾之間持續交流互動的過程，故今年旗艦展覽突破傳統展示模式。她期望公眾不只擔當參觀者角色，更能積極參與其中，與藝術家及作品建立連結。 「場域．碰撞．協作」於8月26日至9月20日在香港藝術中心內包氏畫廊及地下至4樓賽馬會展廊舉行，免費入場。