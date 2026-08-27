社交平台識陌生人墮騙案 六旬漢投資環保廢料計劃失280萬

部分人會透過社交平台認識新朋友，但小心墮騙陷阱。一名六旬男子在社交平台認識騙徒，並誤信對方「環保廢料計劃」投資推介，先後多次轉帳，最終損失逾280萬元。
事主早前透過社交平台Facebook認識騙徒，雙方更發展成網友，其後轉用WhatsApp繼續交談。數日後，騙徒訛稱自己是「中電職員」，更聲稱與國家電網公司合作一個有關「環保廢料」的投資項目，並以可觀利潤作招徠，遊說受害人參與。
騙徒在過程中未有提供任何網站或相關資料，僅透過文字訊息介紹投資計劃。受害人信以為真後，按指示將逾150萬元分別轉帳至多個個人銀行戶口。當受害人對計劃提出質疑時，騙徒不但繼續吹噓投資項目回報豐厚，更展示手寫「保證書」，聲稱絕不欺騙，又出示懷疑偽造的香港身份證照片，以增加可信性，令受害人再多次轉帳逾100萬元。
其後，另一名自稱為「國家電網公司」職員的騙徒透過WhatsApp聯絡受害人，展示懷疑偽造的職員證件，聲稱投資項目已獲利，並出示一張聲稱價值900萬元的支票照片，要求受害人再支付款項以提取「獲利金」。受害人懷疑受騙後報警求助，合共損失逾280萬元。
類似手法，警方已在去年在反詐騙協調中心公布相關行騙手法，騙徒假冒港燈及中電職員誘騙市民投資所謂「環保廢料」項目，提醒港燈及中電員工絕不會透過社交媒體聯絡客戶推廣投資項目；兩電及國家電網並不會推廣任何有關買賣「環保廢料」的投資項目。
警方指出，過去一周共接獲逾50宗投資騙案，涉款超過3,000萬元，提醒市民投資前應透過官方渠道核實有關機構及員工身份，切勿輕信高回報、低風險或零風險投資計劃，亦不要隨意將款項轉帳至不明個人銀行戶口。