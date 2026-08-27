社交平台識陌生人墮騙案 六旬漢投資環保廢料計劃失280萬

部分人會透過社交平台認識新朋友，但小心墮騙陷阱。一名六旬男子在社交平台認識騙徒，並誤信對方「環保廢料計劃」投資推介，先後多次轉帳，最終損失逾280萬元。

事主早前透過社交平台Facebook認識騙徒，雙方更發展成網友，其後轉用WhatsApp繼續交談。數日後，騙徒訛稱自己是「中電職員」，更聲稱與國家電網公司合作一個有關「環保廢料」的投資項目，並以可觀利潤作招徠，遊說受害人參與。

騙徒在過程中未有提供任何網站或相關資料，僅透過文字訊息介紹投資計劃。受害人信以為真後，按指示將逾150萬元分別轉帳至多個個人銀行戶口。當受害人對計劃提出質疑時，騙徒不但繼續吹噓投資項目回報豐厚，更展示手寫「保證書」，聲稱絕不欺騙，又出示懷疑偽造的香港身份證照片，以增加可信性，令受害人再多次轉帳逾100萬元。