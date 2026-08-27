環團料今秋平均溫度或破紀錄 今日雨勢頗大有狂風雷暴

受活躍偏南氣流影響，本港昨晚天氣轉壞，天文台昨發出特別提示，昨晚及今早雨勢有時頗大及有狂風雷暴，昨晚6時45分發出黃色暴雨警告，並受猛烈陣風吹襲，大澳錄得每小時約80公里的陣風。另外，多國氣象組織均預測超強厄爾尼諾即將出現，環保團體分析本港對上兩次超強厄爾尼諾期間的溫度數據，推算香港今年秋季或有機會創新高的27度或以上，呼籲各界做好準備。

天文台指，一股活躍偏南氣流會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴，早上雨勢頗大，今日稍後驟雨逐漸減少，氣溫介乎27至31度。熱帶氣旋沙德爾將靠近福建至浙江沿岸一帶，受其外圍下沉氣流影響，本周後期華南天氣漸轉酷熱，但高溫亦會觸發驟雨，周五、六最高氣溫達33度。