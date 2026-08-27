環團料今秋平均溫度或破紀錄 今日雨勢頗大有狂風雷暴

受活躍偏南氣流影響，本港昨晚天氣轉壞，天文台昨發出特別提示，昨晚及今早雨勢有時頗大及有狂風雷暴，昨晚6時45分發出黃色暴雨警告，並受猛烈陣風吹襲，大澳錄得每小時約80公里的陣風。另外，多國氣象組織均預測超強厄爾尼諾即將出現，環保團體分析本港對上兩次超強厄爾尼諾期間的溫度數據，推算香港今年秋季或有機會創新高的27度或以上，呼籲各界做好準備。
天文台指，一股活躍偏南氣流會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴，早上雨勢頗大，今日稍後驟雨逐漸減少，氣溫介乎27至31度。熱帶氣旋沙德爾將靠近福建至浙江沿岸一帶，受其外圍下沉氣流影響，本周後期華南天氣漸轉酷熱，但高溫亦會觸發驟雨，周五、六最高氣溫達33度。
下周開學日局部地區有雷暴
天文台指，預料沙德爾會在周末期間移入內陸並逐漸減弱。受一道廣闊低壓槽影響，下周初廣東沿岸天氣不穩定。不少中小學生於下周二(1日)開學，預計大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市民上課前宜帶備雨具。
近日雖然有雨，但天氣持續炎熱，而多國氣象組織均預測超強厄爾尼諾即將出現，今年秋天亦無秋意。綠色力量總監鄭睦奇表示，厄爾尼諾是由赤道東太平洋海水異常變暖引發的氣候現象，每2至7年出現一次，強度達攝氏2.0度或以上則屬「超強厄爾尼諾」，最近兩次分別出現在1997/1998年及2015/2016年。
他指出，兩次超強厄爾尼諾期間，本港秋季(9至11月)平均氣溫均較前5年上升。1998年秋季平均氣溫25.7度，較前5年平均高0.7度；2015年則達26.1度，平均高0.9度。
近年秋天酷熱天氣及熱夜日數增加
鄭睦奇續稱，本港2021至2025年秋季平均氣溫已達26.3度，酷熱天氣及熱夜日數亦呈上升趨勢，其中2025年秋季錄得19日酷熱天氣及20個熱夜，同創紀錄。按過往超強厄爾尼諾期間的升溫幅度推算，今年秋季平均氣溫有機會較過去5年再升約1度，升至破紀錄的27度或以上。他呼籲政府和市民及早準備，應對持續高溫帶來的健康及安全風險。