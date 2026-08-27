五年規劃 施政報告 9.16同日發表 李家超形容先「點睛」後「畫龍」

行政長官李家超昨落區探訪長者及與市民交談，並在總結行程時宣布，於9月16日同日公布《香港第一個五年規劃》和《施政報告》。李家超指，在諮詢期間發現市民對兩者如何運作未必了解，所以在深思熟慮下決定同日公布，讓大家更明白兩者一脈相承關係；並形容「五年規劃是將一條龍的『睛』點出來，然後我們在《施政報告》，每年將這條龍畫出來。」
李家超宣布下月16日公布香港首份五年規劃，並發表新一份施政報告。他形容兩者息息相關，前者具前瞻性和方向性，後者則是行政長官落實五年規劃的年度報告和年度施政重點。李家超續指，雖在諮詢期內感覺到公眾支持制定首個五年規劃，惟始終對其理解不深，有很多人形容「五年規劃」是「五年計劃」，若市民同時看到兩份文件，就不用猜測施政報告如何落實五年規劃要求。
繼續推動社區支援與科技應用相互配合
李家超昨日下午先到訪長沙灣元州邨，在元盛樓探訪一名感染肺炎出院後，獲安排到日間醫療中心覆查胸片的陳婆婆。他引述對方指中心環境舒適，候診時間短，方便她的復康，亦減輕家人陪診和照顧的壓力。李家超指，讓長者健康、有尊嚴在熟悉的社區生活，是政府安老政策的方向，會繼續推動醫療、復康、社區支援和科技應用相互配合。其後他又到訪元州邨浸信會耆樂中心。他指，「社會高齡化對策工作組」將於今年提交報告，為改善安老政策、推動銀髮經濟發展提供更具針對性的建議，推動香港成為更宜居的樂齡城市。
期間李家超與多名街坊交談，當中有數名長者指自己由蘇屋邨搬至元州邨，認為元州邨配套理想。李家超回應指小時候都在蘇屋邨長大，形容「我哋都係好街坊喔」；又與街坊交流耍太極心得。結束行程前，有在場人士高呼「支持特首」和「繼續為民請命」等。李家超向麥美娟表示此行「氣氛好」。