五年規劃 施政報告 9.16同日發表 李家超形容先「點睛」後「畫龍」

行政長官李家超昨落區探訪長者及與市民交談，並在總結行程時宣布，於9月16日同日公布《香港第一個五年規劃》和《施政報告》。李家超指，在諮詢期間發現市民對兩者如何運作未必了解，所以在深思熟慮下決定同日公布，讓大家更明白兩者一脈相承關係；並形容「五年規劃是將一條龍的『睛』點出來，然後我們在《施政報告》，每年將這條龍畫出來。」

李家超宣布下月16日公布香港首份五年規劃，並發表新一份施政報告。他形容兩者息息相關，前者具前瞻性和方向性，後者則是行政長官落實五年規劃的年度報告和年度施政重點。李家超續指，雖在諮詢期內感覺到公眾支持制定首個五年規劃，惟始終對其理解不深，有很多人形容「五年規劃」是「五年計劃」，若市民同時看到兩份文件，就不用猜測施政報告如何落實五年規劃要求。