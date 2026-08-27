警瓦解社交平台販毒集團 聘客服營運IG帳戶 吹噓大麻文化兜售毒品 主腦等6人落網 檢190萬元大麻產品

網上社交平台資訊發達，更有不法分子目無法紀，營運社交專頁「販毒」！警方近日發現有販毒集團透過社交平台銷售大麻曲奇及大麻糖等毒品，更招攬專人經營社交專頁、負責聯絡客戶與協調訂單，並藉發布吹噓吸食大麻文化的貼文作招徠。警方經調查後執法，瓦解一個販毒集團，拘捕包括集團主腦的6名本地男子，年齡介乎22至52歲，並搗破兩個毒品儲存倉，檢獲約7.7公斤懷疑大麻花及大麻相關產品，總市值逾190萬港元。

警方今年7月展開代號「凜光」執法行動，重點打擊販毒集團透過社交平台的販毒活動，透過網絡巡邏，發現有Instagram帳戶頻繁發布吹噓吸食大麻文化的貼文，並附上Telegram頻道與WhatsApp下單連結，公然兜售大麻曲奇及大麻糖等毒品。經深入情報分析與放蛇行動後，警方成功鎖定一個活躍的販毒集團，掌握其位於荃灣的行動基地、兩個分別設於荃灣及元朗的毒品儲存倉，以及主腦、客服、倉庫管理員和派送員等骨幹成員身份。

租鬧市商廈作基地

警隊毒品調查科行動組第三隊高級督察朱俊業表示，警方展開一連串執法行動，人員首先突擊搜查位於荃灣德士古道一幢工商業大廈的集團行動基地，當場拘捕一名主腦及兩名正負責經營社交專頁的客服職員；同日下午，人員再搜查該集團位於荃灣另一幢工廈的毒品儲存倉，拘捕一名25歲本地男子，並於現場檢獲超過1公斤大麻花。此外，警方亦在深水埗拘捕一名負責派送毒品的涉案男子。經進一步情報分析及調查，警方亦鎖定一個為該集團提供毒品、位於元朗牛徑村的一個毒品儲存倉，並於前日成功搗破該毒品儲存倉，拘捕一名42歲本地男子，並檢獲超過6.2公斤大麻花。全部6名被捕人士被暫控「串謀販運危險藥物」及「販運危險藥物」等罪名，案件今日於西九龍及屯門裁判法院提堂。