天氣｜天文台：蒲台島及西貢東部的雨量特別高　有機會引發山泥傾瀉 (更新)

【12:05更新】天文台發出山泥傾瀉特別提示，指蒲台島及西貢東部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。 【10:15更新】天文台於上午10時15分取消黃色暴雨警告信號。 【09:20更新】天文台於上午9時20分改發黃色暴雨警告信號。 【08:10更新】雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午10時30分。 【07:45更新】天文台發出山泥傾瀉特別提示，指蒲台島的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。提醒市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

香港天文台在今日(27日)上午5時05分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。教育局表示，所有上午校及全日制學校今日停課。

另外，雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午7時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台表示，與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，早上雨勢有時頗大，稍後驟雨逐漸減少。日間最高氣溫約31度。吹和緩至清勁南至西南風，初時高地間中吹強風。