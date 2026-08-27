施政報告2026｜鄧家彪：創科是發展重點之一　倡大規模推動樂齡科技

行政長官李家超昨日宣布下月16日公布《香港第一個五年規劃》，同日發表《施政報告》。立法會議員鄧家彪今早(27日)在港台節目中表示，五年規劃對於香港社會屬新事物，屬於中期有目標的策略，認為同日公布兩份報告能讓市民更理解兩者關聯，相信現在的「有機結合」是好事，且提早9月公布，可讓議員多與市民溝通說明相關的內容。

大廈維修改革最逼切

鄧家彪又提到，創科是其中一個發展重點，建議可以制訂關鍵指標，包括科研佔整體GDP的比例、樂齡科技佔研究開發的比例等，為市場提供清晰目標。他特別提到要大規模推動樂齡科技，例如未來新的彩虹邨一人單位都會優先全面落實大門感應器，若發現長者長時間沒有出門會發警示。他更認為目前市民最逼切就是大廈維修的改革，近半年政府拋出很多措施，包括正在諮詢修改《建築物管理條例》、早前特首曾公開稱會考慮代辦維修工程等，希望政府可接納該黨提出成立大廈維修管理局，以法定機構身份發揮代辦的角色。