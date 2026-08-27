施政報告2026｜鄧家彪：創科是發展重點之一　倡大規模推動樂齡科技

行政長官李家超昨日宣布下月16日公布《香港第一個五年規劃》，同日發表《施政報告》。立法會議員鄧家彪今早(27日)在港台節目中表示，五年規劃對於香港社會屬新事物，屬於中期有目標的策略，認為同日公布兩份報告能讓市民更理解兩者關聯，相信現在的「有機結合」是好事，且提早9月公布，可讓議員多與市民溝通說明相關的內容。
大廈維修改革最逼切
鄧家彪又提到，創科是其中一個發展重點，建議可以制訂關鍵指標，包括科研佔整體GDP的比例、樂齡科技佔研究開發的比例等，為市場提供清晰目標。他特別提到要大規模推動樂齡科技，例如未來新的彩虹邨一人單位都會優先全面落實大門感應器，若發現長者長時間沒有出門會發警示。他更認為目前市民最逼切就是大廈維修的改革，近半年政府拋出很多措施，包括正在諮詢修改《建築物管理條例》、早前特首曾公開稱會考慮代辦維修工程等，希望政府可接納該黨提出成立大廈維修管理局，以法定機構身份發揮代辦的角色。
管浩鳴促高級官員統籌老齡化問題
另一名立法會議員管浩鳴在同一節目表示，他向政府提出的《施政報告》建議中，較關注未來長者人口問題，將來長者可能佔人口約3至4成，長者的住屋、醫療、銀髮經濟等問題起碼橫跨4個政策局，希望當局未來由副司長或以上高級官員，專責統籌社會老齡化問題。他又建議政府考慮興建長者屋，以類似房協「長者安居樂計劃」模式推行，集中一幢大廈供長者居住，運作比安老院舍有較大自主性，甚至可提供醫生及牙醫到診服務，不用分散社區力量去照顧。
建議推動時間銀行與鄰舍配對
管浩鳴更建議推動時間銀行與鄰舍配對，若有些市民願意空閒時去問候一下附近的長者，累積一些時間，將來年長時可兌換一些服務，甚至即時可減免一些費用。當局亦要研究人口斷層及社會高齡化問題，坦言現在需鼓勵生育，但要20多年後才有成果，現在可思考吸引更多不同的年輕人口落戶香港，為香港提供即時的勞動力。