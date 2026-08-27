名錶店無「盡力制止」導遊威迫購物遭停牌　業界指定義模糊難實質監管

「凱旋珠寶玉石文化館」涉無盡力制止導遊威迫旅行團旅客購物，遭停牌30日。旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠今早(27日)在港台訪問時表示，自《旅遊業條例》實施後，強迫購物等違規行為已較以往有所收斂，但仍時有發生。就今次事件，她認為現時對註冊商店「盡力制止」的定義較為模糊，難發揮實質監管作用，認為有關指引必須定義清晰。

明知行程包含購物仍抱僥倖心態

梁芳遠又指，隨着旅監局加強監管，現時導遊強迫購物的手法較以往隱蔽，不少導遊改用「心理戰」或話術，利用旅客對香港情況不熟悉的心理，在言詞間加入帶有隱含擔憂或施壓的說話，不過部份參與的旅客並非完全不知情。有前線導遊反映，部份旅客明知行程包含購物環節，但抵港後卻抱着僥倖心態拒絕消費，令導遊認為旅客「不守信用」，而導遊亦承受來自旅行社的業績壓力，最終與團友產生摩擦與矛盾，形成「心照不宣」的糾纏關係，長遠嚴重損害本港旅遊業生態。