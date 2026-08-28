【繞場一週】PBC邁向十週年 以體育精神開拓公益新未來

PBC 2026將於9月7至8日假西九文化區舉行，主題為「躍動惠群 善行致遠」。今年亦是論壇邁向十週年的重要里程碑。

奧運精神所追求的卓越、友誼和尊重，以及殘奧精神所崇尚的勇氣、決心、啟發和平等，這些價值不僅在競技場上熠熠生輝，同時為公益慈善帶來重要啟示。Jessie留意到香港國際公益慈善論壇（PBC 2026）將於9月7日至8日在西九文化區舉行。今年不但迎來第五屆論壇，更標誌着論壇邁向十周年的重要里程碑。

由香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的PBC 2026，以「躍動惠群 善行致遠」為主題，雲集逾2,000名來自世界各地的體育、公益慈善、學術、商界、政府和社會各界的領袖。講者陣容亦相當鼎盛，包括紐西蘭前總理、聯合國開發計劃署前署長海倫‧克拉克、蓋茨基金會全球增長與機遇部門總裁哈里‧梅農。