【繞場一週】PBC邁向十週年 以體育精神開拓公益新未來

奧運精神所追求的卓越、友誼和尊重，以及殘奧精神所崇尚的勇氣、決心、啟發和平等，這些價值不僅在競技場上熠熠生輝，同時為公益慈善帶來重要啟示。Jessie留意到香港國際公益慈善論壇（PBC 2026）將於9月7日至8日在西九文化區舉行。今年不但迎來第五屆論壇，更標誌着論壇邁向十周年的重要里程碑。
由香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的PBC 2026，以「躍動惠群 善行致遠」為主題，雲集逾2,000名來自世界各地的體育、公益慈善、學術、商界、政府和社會各界的領袖。講者陣容亦相當鼎盛，包括紐西蘭前總理、聯合國開發計劃署前署長海倫‧克拉克、蓋茨基金會全球增長與機遇部門總裁哈里‧梅農。
為期兩天的論壇聚焦多項社會議題，涵蓋衞生健康、長者福祉、紓緩都市貧窮、文化遺產保育、青少年正向軌跡發展、氣候韌性以及共融就業等。其中，體育主題環節尤其值得關注，探討如何把體育運動所體現的價值觀與經驗應用於公益慈善、提升領導力、組織建設及系統變革。
秉承歷屆 PBC的精神，今屆論壇將匯聚創新見解和務實方案，為亞洲公益慈善和社會發展作出貢獻。論壇期間將發佈多項重要成果，包括首份《香港賽馬會慈善信託基金成效報告》、亞洲公益慈善研究計劃中期報告，以及由Bridgespan撰寫有關高效益家族慈善事業的研究報告。
Jessie期待PBC 2026匯聚各界智慧，將理念轉化為行動，共同建設更美好社會。