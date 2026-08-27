天水圍粥店廚房女工戴手套直接撩牙 食客拍片公審斥反胃

食肆衞生問題一向備受食客關注。有網民在社交平台發布影片，指天水圍天瑞商場一間粥品店等候外賣期間，目擊廚房內一名女員工戴着手套，伸手入口中撩牙，隨後未有洗手或更換手套便繼續工作，引發熱議。

有網民在社交平台Threads以「食安問題」發文，表示「今日有啲唔舒服，走咗去買粥，點知坐喺度等外賣期間就見到⋯阿姐之後唔見佢有換手套繼續工作，希望注意返衞生」。

影片可見樓主當時於座位等待，一名戴着藍色衞生手套在廚房工作的女員工，先舉起左手伸入口腔內試圖清除牙縫食物殘渣。之後改為用牙籤剔牙，惟她未有即時棄掉牙籤，疑似把牙籤放在其前方，也未有見她換手套便繼續工作。樓主形容該女員工動作好自然「開放式廚房，她好自然⋯ 」、「見到真的反胃」、「疫情過咗之後，食肆嘅店舖衛生意識差了很多」。