天水圍粥店廚房女工戴手套直接撩牙 食客拍片公審斥反胃

食肆衞生問題一向備受食客關注。有網民在社交平台發布影片，指天水圍天瑞商場一間粥品店等候外賣期間，目擊廚房內一名女員工戴着手套，伸手入口中撩牙，隨後未有洗手或更換手套便繼續工作，引發熱議。
有網民在社交平台Threads以「食安問題」發文，表示「今日有啲唔舒服，走咗去買粥，點知坐喺度等外賣期間就見到⋯阿姐之後唔見佢有換手套繼續工作，希望注意返衞生」。
影片可見樓主當時於座位等待，一名戴着藍色衞生手套在廚房工作的女員工，先舉起左手伸入口腔內試圖清除牙縫食物殘渣。之後改為用牙籤剔牙，惟她未有即時棄掉牙籤，疑似把牙籤放在其前方，也未有見她換手套便繼續工作。樓主形容該女員工動作好自然「開放式廚房，她好自然⋯ 」、「見到真的反胃」、「疫情過咗之後，食肆嘅店舖衛生意識差了很多」。
不少網民批評該女員工，「佢喺食物上面咁撩牙？換唔換手套都好噁心啦 」、「好污糟」、「口腔係最多細菌！怎可能工作期間玩牙齒！」、「呢間嘢我唔會去食」、「其實做食肆，最好帶返口罩」、「其實手套不嬲都係保護佢隻手，唔係保護你(客人)」、「顧客角度睇到廚房工作人員不衛生程度下繼續做餐， 確實恐怖。」亦有人發現「哎也… 影片中仲見到啲椅背好污糟」。
網民直言眼不見為淨
亦有網民直言，此問題一向於飲食業存在，只是眼不見為淨，「小事，成日見到樓面戴住手套屙尿」、「間間廚房都係咁架啦，眼不見為乾淨，可能5星級酒店會乾淨少少，做過飲食業就知道」、「一套走天下，呢啲係常識嚟㗎啦。」