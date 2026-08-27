消委會｜同款式助聽器售價可差40倍　揀選時須留意驗配與售後服務

據世界衞生組織資料顯示，約每4名60歲以上人士便有1人受聽力損失影響。消委會於今年4月至6月，向市場上主要聽力中心、私營醫療機構及大學教學診所共31間服務機構發出資料收集表，最終收到22間服務機構的回覆。絕大部分機構雖有在網站介紹服務內容，但只有小部分清楚列明聽力評估收費及助聽器價格範圍；至於完整驗配流程、相關收費與限制，以及售後服務條款等，多只作概括說明，具體資料不足。實際上，消委會於2019年的調查中，已反映業界資訊透明度不足，是次調查顯示相關情況仍有改善空間。

是次調查整理各機構提供的一般售價資料，發現同款式助聽器的市場售價差異甚大，價格可由數千元至數萬元不等。以「耳道接收器式」助聽器為例，其一般售價由4,320元起至最高的63,660元，相差近14倍；「耳背式」助聽器更由1,580元起至最高的66,000元，相差逾40倍。值得注意的是，即使在同一機構內，同款式助聽器的售價亦可因技術水平、功能配置及配套服務不同而出現顯著差距。

過半機構評估費不包括在機價內 評估費方面，22間回覆機構的「純音聽力測驗」(PTA)收費介乎200元至1,000元，加上「中耳阻抗聽力測驗」(IA)的成人綜合聽力測驗則由420元至1,700元不等。過半機構表示，評估費不包括在機價內；有部分機構則表示，機價包括PTA，只有少數機構表示機價同時包括PTA及IA。有個別機構設有長者優惠，免費提供PTA，如最終決定不購買助聽器，大部分機構仍會收取評估費。 試戴條件及成本差異大 同時，試戴條件及成本差異大，22間機構均提供店內試戴服務，大部分為免費，但小部分機構要求使用者須先完成聽力評估，另有2間分別收取每耳700元及900元的試戴費。多數機構亦提供外借或真實環境試戴，期限一般為7至14天，最長可達30天；個別機構只讓使用者驗配當日，由該機構的人員陪同到真實環境試戴，外借試戴可能要求繳付按金。如最終決定不購買助聽器，有機構即時退回款項，亦有機構需時2至6星期才退款；個別機構則會扣除手續費、試戴費或部分機價。消委會曾接獲投訴，有長者退機時未能成功處理，因此建議消費者在試戴前，宜要求書面條款，問清按金、試戴期限、退款方式、扣費項目及退款需時；如不熟悉條款，宜由家人陪同處理相關安排。

上門驗配服務內容因實際狀況而異 近年市面上多了機構提供上門驗配服務，然而實際內容因機構及消費者的實際狀況而異，預約前宜先確認服務細節。超過一半的機構提供相關安排，但部分設有地區限制，或只適用於臥床或行動不便的人士。上門服務收費由500元至3,000元，個別須另行報價；部分機構在使用者購買助聽器後可全數或部分扣減 費用，亦有機構完全不可扣減費用。消費者預約時應先確認機構的服務地區、服務的適用對象、測驗及選配內容、收費以及能否從機價扣減等資料。

3 種不同調校服務 可按需要選擇 現時市面上的調校服務可分為店內、上門及遙距3種形式，使用者可按需要選擇。所有機構都提供店內調校，大部分免費及沒有次數限制。上門調校方面，約一半機構有相關安排，個別機構提供限定的免費的上門調校次數，其後一般按次收費。有一半機構亦表示提供遙距調校服務，使用者可透過App、視像、電話或WhatsApp作基本調整，大部分機構免費提供，部分每次收取800元至1,000元。消費者須留意，服務多只支援指定品牌、型號或具藍牙功能的助聽器，如需要相關服務，購買前宜了解清楚心儀的助聽器是否支援此服務，並確認是否有免費的相關服務及其後的收費。

更換型號或退款安排 如多次調校後效果仍不理想，使用者或會考慮更換型號或退款。其中16間機構容許換機，大部分有列明期限，一般由7日至90日不等。多數機構只供更換同級或較高級型號；換較高價型號通常要補差額，換較低價型號則未必可退回差價。退款安排方面，多數機構未有相關安排，部分只按個別情況處理，但也可能要求產品無損、包裝和單據齊全，並扣除相當於機價10%的費用、手續費等；而退款則需數天至約60天不等。由於更換及退款條件差異大，消費者購買前應要求書面列明換機及退款期限、可換型號、差額處理、扣費項目、包裝和單據要求，以及退款時間。

保用期因品牌、型號或款式而異 22間機構的保用期因品牌、型號或款式而異。大部分會視乎型號，提供1至3年保用期，小部分可達4年。續保條款及申請期限亦各有不同，部分機構提供續保或延長保用，收費可按機價比例或固定金額計算，亦可能按型號另行報價。消費者應按機價、保障範圍及自身使用風險，衡量續保是否划算。在選購充電式助聽器時，亦應了解電池是否受保、電池的預計使用年期、送修時間及保用期外更換費，並把維修、借用機和電池成本納入整體預算。

此外，助聽器送修期間若缺少替代裝置，或影響長者日常溝通。其中18間機構表示可安排借用機，當中部分免費提供，其餘大部分只在保用期內免費。消費者須留意，借用機安排大多視乎存貨，所提供的型號亦未必與原機相同或同級，而訂造的耳內式助聽器則較難有完全相同的替代款。