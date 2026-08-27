暑熱警告｜勞工處明起加兩個觸發條件　全港多區35°C自動上調警告級別

工作暑熱警告推出以來，均只發出過最低級別的黃色警告。(周令知攝)

勞工處「工作暑熱警告」推出逾3年，只發出過最低的黃色警告，早前最高溫錄36.9度仍未有升級，掀起爭議。勞工處今日（27日）宣布，將於明日（28日）起進一步優化「工作暑熱警告」系統，更好地保障僱員在酷熱天氣下或高溫環境中工作的職業健康。經優化的系統將加入兩個觸發不同級別「工作暑熱警告」的新條件：第一，當天文台發出的「極端酷熱天氣」特別提示生效期間，觸發更高級別警告的監測門檻將會降低，以及早啓動更高級別警告；第二，若全港多處地區實測氣溫達攝氏35度或以上，除觸發警告的監測門檻降低外，警告級別亦會自動上調一級（即黃色警告轉為紅色，或紅色警告轉為黑色），以警示異常高溫下工作的熱壓力健康風險。

天文台發極端酷熱提示下調門檻

勞工處處長許澤森今午公布新措施時說，主要是利用原有機制增兩個升級條件，以提高系統對異常高溫的敏感度。他解釋處方決定馬上於明日實施上述改良，因料酷熱天氣或持續，希望改良系統及早保障工人，並及早收集數據，留意持分者意見，持續檢討系統。

勞工處表示，會繼續檢視系統運作情况，持續改良，例如研究應否加入濕球黑球溫度等監測數據作為系統的指標之一，是次系統優化並不會為僱主及僱員帶來額外的工作，提醒應繼續留意勞工處發出的「工作暑熱警告」及其級別，作出相應工作安排。